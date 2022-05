iPhone 14 : la production flanche et pourrait retarder la sortie d’un modèle

La production des iPhone 14 semble être difficile pour Apple. Un nouveau rapport de Nikkei Asia vient en effet de préciser que la production d’au moins un modèle de cette gamme aurait trois semaines de retard. Cette situation est notamment due au blocage de sous-traitants de la firme américaine se situant à Shanghai causé par le rebond de contaminations Covid-19, impliquant ainsi de nouveaux confinements.

Un retard de production important pour les iPhone 14

La pandémie de Covid-19 n’est pas terminée. Le gouvernement chinois tend d’ailleurs à prendre des mesures strictes face à de fortes hausses de contaminations. À la mi-mai, le pays a d’ailleurs de nouveau été confiné pour cette raison, interrompant ainsi la production de plusieurs usines, dont celles de trois sous-traitantes d’Apple. De ce fait, la production des iPhone 14 a fortement été impactée.

Dans un nouveau compte rendu, Nikkei Asia est venu rapporter qu’Apple n’a pas réussi à anticiper ce contretemps. Les mesures prises par le gouvernement chinois face au rebond épidémique sont ainsi venues perturber la logistique de la firme américaine.

Nous apprenons ainsi que les iPhone 14 sont en phase d’« engineering verification test (EVT) », soit le stade de développement où les fournisseurs mettent en place le processus de fabrication pour de nouveaux produits. Malheureusement, au moins un des quatre modèles de cette génération (iPhone 14, 14 Max, 14 Pro ou 14 Pro Max) aurait pris un retard de trois semaines sur le planning initial. Cette situation pourrait ainsi décaler la date de commercialisation d’un des smartphones.

À titre d’information, la phase EVT se termine normalement en juin, et est suivie d’une étape de vérification durant le mois de juillet et août ; puis la production de masse débute fin août ou début mars. Face au retard dans le processus de production des iPhone 14, Nikkei Asia rapporte notamment qu’une source proche du dossier a déclaré : « Si le processus de développement s’accélère et passe au niveau suivant vers la fin juin ou début juillet, il devrait être encore possible de tenir le délai de production de masse de début septembre ».

Le retard devrait ainsi être rattrapé si tout se passe bien en Chine, soit dans le cas où les sous-traitants ne font pas face à de nouvelles mesures restrictives imposées par le gouvernement chinois. Le média a ajouté qu’un cadre d’un fournisseur d’Apple avait souligné que le rythme des réouvertures à Shanghai était « plutôt lent », estimant ainsi que « c’est un défi de rattraper le temps perdu ». Il a précisé par la suite qu’« Apple et ses fournisseurs travaillent jour et nuit pour accélérer le développement » des iPhone 14.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14 Pro : un mode Always-On au programme grâce à un meilleur écran !