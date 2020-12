Google Messages : planification et chiffrement des SMS en approche

Publicité

Depuis de nombreuses années, Google développe son application de messagerie Google Messages. Les dernières nouveautés en date sont la planification des SMS, mais aussi leur chiffrement de bout en bout.

La planification des SMS enfin disponible dans Google Messages ?

Après avoir dévoilé quelques nouveautés sur ses applications Android, Google semblerait enclin à continuer sur cette voie avec Google Messages. Une fonctionnalité déjà présente sur Gmail ferait en effet son apparition sur le service de messagerie de la firme de Mountain View : la planification de SMS. Déjà en test depuis quelques semaines, cette nouveauté serait en cours de déploiement chez quelques utilisateurs, notamment aux États-Unis. Une arrivée sur l’ensemble des smartphones dotés de l’application serait donc imminente.

Pour planifier un message, il suffit alors d’écrire son SMS et d’appuyer longuement sur le bouton d’envoi. Précédemment, cette manipulation permettait d’ajouter un sujet à son message. Désormais, un menu pop-up s’ouvrira et proposera des horaires prédéfinis ou bien laissera l’utilisateur personnaliser la date et l’heure pour envoyer un message (image 1).







Lorsqu’un message est programmé dans l’application de Google, celui-ci s’affichera dans la conversation avec une icône en forme d’horloge et la mention Message programmé (Shedulded message – cf. image 2). Si vous cliquez dessus, vous pourrez choisir de modifier le message, l’envoyer maintenant ou bien le supprimer (iamge 3).

Le chiffrement de bout en bout en approche

Deux semaines auparavant, nous apprenions aussi une très bonne nouvelle de la part de Google autour de son application Messages : l’arrivée prochaine du chiffrement de bout en bout. Pour faire simple, cette fonctionnalité en cours de test a pour ambition de crypter les messages que vous envoyez afin que personne ne puisse les lire à l’exception de votre interlocuteur.

L’entreprise précise ainsi que « Le chiffrage de bout en bout garantit que personne, y compris Google et des tiers, ne puisse lire le contenu de vos messages pendant qu’ils voyagent de votre téléphone au téléphone de la personne à laquelle vous écrivez ».

Prévue pour un déploiement courant 2021, la fonctionnalité serait disponible dans un premier temps uniquement pour les conversations entre deux interlocuteurs.

MAJ 08/12 : le site 9to5Google rapporte que le déploiement du chiffrement dans Google Messages est en cours.

