EMOTECH développe une lampe d’ambiance électrique et écologique pour la maison

EMOTECH, qui a participé au projet de soutien aux réseaux et aux marchés étrangers mené par Gwangmyeong G-Hub, a développé la lampe d’ambiance en bois écologique.

Le nom de la société Emotech est un composé de “émotionnel” + “contenu” + “technologie”. Elle fournit des produits et services qui combinent un contenu émotionnel (lumière, parfum, etc.) et des technologies connexes.

Les employés ont déclaré : « Notre vision était d’avoir un seul produit touchant et le premier service sentimental. Nous avons ajouté la nouvelle vision d’une entreprise de produits écologiques et de services exceptionnels. Nous avons également pour mission de rendre le monde plus beau et de faire en sorte que la technologie soit bénéfique pour l’homme. Cette dernière est un nouveau produit et service de convergence qui prend en compte le respect de l’environnement depuis la production jusqu’à l’utilisation et l’élimination lors de la conception et de la fabrication ».

En ce qui concerne le contexte du développement des lampes d’ambiance écologiques, il a déclaré : « Nous avons pris en compte le cycle écologique du produit, de la planification à la production, à l’utilisation et à l’élimination, avec l’intention d’aider l’environnement mondial.



En tant que station d’épuration de l’air et de remplacement des diffuseurs, j’ai repensé à la partie écologique. J’espère que la qualité de l’air intérieur s’améliorera grâce aux plantes purificatrices d’air ». En ce qui concerne la possibilité de participer aux activités de coopération et de soutien aux ventes à l’étranger, ils ont déclaré : « Nous avons décidé d’y participer car c’était une très bonne occasion d’entrer rapidement sur le marché étranger, et j’espère que cela nous permettra d’introduire davantage de produits de notre société et de produits connexes à l’étranger. En participant cette nouvelle fois, nous allons résoudre le problème de la certification étrangère avec le projet gouvernemental de soutien aux exportations à l’étranger l’année prochaine, et élargir notre route d’exportation vers le Japon et les États-Unis ». Gwangmyeong G-Hub est un espace de création culturelle qui soutient les startups et les projets mis en place par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour créer un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de mise en réseau et de soutien au marché à l’étranger sous le thème « Entrepreneuriat protégeant la terre – Mondialisation » pour les start-ups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étrangerLe marché intérieur des produits écologiques devrait connaître une croissance significative à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger en se spécialisant dans l’industrie écologique.

