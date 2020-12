PolltekLab a développé un masque écologique Polltek Mask

Publicité

PolltekLab, qui a participé au projet Overseas Networking and Market Support (Mise en reseau et soutien du marché à l’étranger) mené par Gwangmyeong G-Hub, a lancé son masque fonctionnel écologique Polltek Mask en mai dernier.

Polltek Korea Lab

Polltek Korea Lab est une entreprise de fabrication et de vente articles ménagers durables. Elle fabrique et fournit des produits ménagers écologiques à usage unique en utilisant la méthode de blocage des poussières fines et du pollen. Après sa creation en 2018,elle a été sélectionnée, en 2020 pour le projet de promotion des entrepreneurs sociaux (Agence coréenne de promotion des entreprises sociales) en reconnaissance de la future valorisation de la production de produits durables. Elle a ainsi lancé le masque fonctionnel écologique, Polltek Mask, en mai 2020.

Le personnel de l’entreprise a déclaré : « Polltek Mask a été reconnu pour l’intérêt de combiner les deux avantages que sont l’environnement et la sécurité. Ils l’ont même exporté trois fois dans un centre commercial européen spécialisé dans les allergies. Elle a ensuite été sélectionnée en tant qu’entreprise de contenu écologique. Puis a été qualifiée pour participer à un projet de soutien aux marches étrangers en Corée et au Fantasy Market : Earth mesmerizing Project et a fait l’objet d’une campagne de publicité intense”.

En outre, Polltek Korea Lab a été sélectionné pour participer au « Programme d’échange culturel de la Semaine internationale du design recyclé », organisé par le Gwangmyeong Upcycling Art Center et par le MCST et le Centre culturel coréen en Italie pour exposer lors de la Semaine du Korea Upcycle Design Week (du 5 au 11 Novembre) et a été reconnu pour sa convivialité et sa qualité.

Publicité

Les employés ont également expliqué : « On utilise un filtre qui peut absorber et bloquer les poussières fines et le pollen. Ce filtre est efficace pour bloquer l’humidité car il peut créer un effet lotus qui collecte l’humidité à la surface du filtre avec une forte force électrostatique.

De plus, ce filtre est fait d’un matériau 100% polyester qui est utilisé comme un grillage à mailles et un filtre de ventilateur qui peut être installé sur toutes les surfaces. Il peut être utilisé pendant longtemps et est un produit fonctionnel et écologique qui peut réduire les déchets de masques en remplaçant les masques jetables qui sont utilisés une fois ».

En ce qui concerne la participation au travail en réseau à l’étranger et au soutien marketing, il a déclaré : « Je veux, à l’avenir, exporter sous le nom de Polltek Korea Lab, et je veux informer davantage le monde, alors j’ai participé à ce projet ». Il a ensuite déclaré : « Les consommateurs continueront à exiger des produits ménagers durables et non nocifs pour l’environnement. Pour y répondre, Polltek Korea Lab continuera à fabriquer des articles ménagers qui protègent la sécurité des personnes et l’environnement. Ils s’efforceront d’accroître les valeurs sociales et environnementales ».