By Paper, une startup qui lance une tour de chat en papier

By Paper, qui a participé au projet « Overseas Networking and Market Support », mise en réseau et soutien du marché à l’étranger, mené par Gwangmyeong G-Hub, a développé et vendu cette tour pour chat en papier écologique Catssle en 2019, et se concentre sur l’entrée sur le marché d’outre-mer.

En utilisant du papier ondulé, la tour de chat en papier Catssle bénéficie d’une excellente compétitivité des prix par rapport à d’autres produits du bois. Les consommateurs ont le choix entre cinq couleurs, et ils peuvent créer des formes diverses en reliant les blocs comme des pièces Lego.

De plus, grâce à l’utilisation de papier artisanal en pâte naturelle, le produit est léger et très résistant (supporte une charge de 20kg ou plus). Il a une structure de fixation poignée unique (brevetée) qui ne se détachera pas facilement lorsque les chats l’utilisent. En réduisant les parties reliées de 50%, n’importe qui peut facilement assembler et démonter ceci. En outre le procédé écologique de revêtement imperméable à l’eau aide à surmonter les limitations du papier qui est normalement faible à l’humidité.

Le personnel de l’entreprise a déclaré : « Nous avons participé au projet de soutien à l’étranger de Gwangmyeong G-Hub pour la promotion et la vente à l’étranger de produits respectueux de l’environnement, Catssle. En participant aux salons professionnels à l’étranger et aux consultations en ligne, nous visons à exporter d’abord vers les États-Unis, puis l’Europe et au Japon en 2021.

By Paper est un spécialiste des produits écologiques qui se concentre sur la fabrication et la vente de produits liés au papier. Le PDG de celle-ci a 20 ans d’expérience dans l’exploitation de boîtes d’emballage en papier, et a développé le mobilier en papier respectueux de l’environnement et qui n’utilise pas de ruban adhésif. L’entreprise détient aujourd’hui plusieurs brevets.