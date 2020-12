Test – Arcwave Ion : Le plaisir masculin moderne

Publicité

Arcwave, nouvelle filiale du groupe WOW Tech, a débarqué récemment sur le marché du plaisir masculin. La marque, lancée le 29 septembre dernier, repose sur un concept simple : proposer des produits innovants dédiés exclusivement au plaisir de la gent masculine.

Arcwave, dérivé du même groupe que celui derrière Womanizer

Il y a quelques années, Womanizer, une marque dédiée au plaisir féminin, arrivait sur le marché. Désormais avec cette nouvelle filiale Arcwave dédiée aux hommes, la promesse est simple. Fournir aux hommes des sensations identiques à celles fournies par la marque Womanizer.

Avec un marché en perpétuelle évolution qui représente aujourd’hui plus de 26,5 milliards de dollars et qui devrait arriver d’ici 2023 à 35 milliards de dollars, les marques redoublent d’ingéniosité et d’idées pour attirer une clientèle toujours différente. La clientèle féminine ayant maintenant accès à une grande variété de produits dédiée au plaisir, les grandes marques s’attaquent désormais à un marché où l’innovation est moins présente et ou les choix sont plus restreints, celui du plaisir masculin.

C’est dans ce sens que Arcwave a révélé le 29 septembre dernier, le premier produit de leur nouvelle gamme : l’Arcwave Ion. Il utilise la même technologie brevetée »Pleasure Air » que celle que les femmes retrouvent dans les célèbres produits de la marque Womanizer. Cette technologie repose sur la stimulation des terminaisons nerveuses au niveau des organes génitaux. Selon des études récentes ces terminaisons seraient les mêmes chez les hommes que chez les femmes.

Arcwave Ion

Doté de technologies innovantes comme la fonction Smart Silence, le mécanisme Twist to Open, le socle de rangement ou encore la tige DryTech qui facilite le séchage du produit après lavage, l’Arcwave Ion est un produit très intéressant ! Si vous êtes curieux, n’hésitez pas à vous le procurer pour le tester.

Si vous voulez en apprendre plus sur cette nouvelle marque innovante dans le domaine du plaisir masculin rendez-vous dès maintenant sur le site internet d’Arcwave.

Le test du Arcwave

Nous avons eu l’occasion de tester cet Arcwave Ion en avant-première et voici notre verdict !

Le design

Côté design, nous avons trouvé face à nous un objet au look relativement moderne, de couleur noir. Il faut dire que l’ensemble du produit n’est pas vraiment fait dans la discrétion. L’Arcwave Ion est imposant, et la station de recharge l’est également. Elle a également pour rôle de cacher le produit à l’intérieur. À l’intérieur de ce boitier, une tige pour insérer l’Arcwave Ion à l’intérieur après l’utilisation.

Boîtier ouvert



Dans l’ensemble, le design est plutôt validé par la rédaction. Même si un produit et une enveloppe plus discrète aurait été appréciable.

Du côté du Arcwave Ion, on retrouvera une partie détachable en silicone pour l’utilisation et une base contenant la partie électronique et le moteur. L’interface des boutons est plutôt intuitive avec la présence de 3 boutons. Un « + », un « -« et un bout haut-parleur barré.







Du côté de la partie en silicone, nous apprécions la volonté d’innovation de la marque Arcwave avec la présence d’un silicone CleanTech, une matière brevetée par Arcwave.

Il est extrêmement doux, résiste aux UV et se nettoie très facilement. Il a aussi pour défaut de prendre très rapidement la poussière, avant et après l’utilisation lors du lavage.

Autonomie et recharge

L’Arcwave Ion propose une autonomie de 70 minutes à pleine puissance pour un temps de recharge de 120 minutes. Une autonomie qui permet une large utilisation. Pour le recharger, il suffit de poser l’appareil dans le boîtier pour une recharge magnétique en toute discrétion.

Et le plaisir ?

Extrêmement perturbant à la première utilisation, L’Arcwave Ion est un produit plutôt intéressant une fois que l’on s’est fait à l’utilisation. En effet, cette technologie qui change complétement par rapport à ce que propose la concurrence est un peu technique à utiliser. Difficile de trouver son plaisir au début mais après quelques utilisations, il faut dire que la sensation est là !

Il propose un mode smart silence qui éteint automatiquement le moteur lorsque le produit n’est pas utilisé. Attention cependant, à pleine puissance l’appareil fait vraiment du bruit. Côté discrétion, on repassera !

Pour comparer ce produit avec un autre produit de plaisir masculin, je dirais que c’est tout bonnement impossible. La sensation est propre au Arcwave Ion et il sera difficile voir impossible de la retrouver sur un autre produit. Si vous voulez la tester, il faudra l’acheter !

Conclusion :

En conclusion, l’Arcwave Ion est un produit innovant proposant une véritable innovation dans le domaine du plaisir masculin. Bien que perturbant lors des premières utilisations, il apporte du plaisir une fois que l’on sait s’en servir. Déjà en rupture de stock, vous pouvez le précommander pour une livraison début 2021 sur le site internet de la marque.

Arcwave Ion 189 € 8 Design 8.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Utilisation 9.0/10

















Discrétion 5.0/10

















Points positifs Enfin une vraie innovation pour le plaisir masculin !

Son autonomie parfaite

Son design moderne Points négatifs Le bruit en puissance maximale

Un peu difficile à prendre en main lors des premières utilisations