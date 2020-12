Delis présente un bouillon solide instantané à base d’ingrédients naturels

Publicité

Delis, qui a participé au projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a présenté son bouillon solide à base d’ingrédients naturels.

Permet d’interviewer les délis et leur bouillon instantané

La société a été créée le 19 septembre 2018 et a mis au point un bouillon solide simple et pratique à conserver. L’objectif est que de nombreuses personnes utilisent leur propre bouillon pour cuisiner de manière pratique afin de pouvoir passer du temps libre avec leur famille ou sur d’autres choses importantes.

Notre bouillon solide instantané avec des ingrédients naturels est fabriqué en mélangeant des poudres et des extraits d’ingrédients naturels et en les faisant bouillir comme si vous faisiez bouillir le bouillon pour créer l’extrait avec une saveur riche. Étant donné que cet extrait a été transformé en blocs par la méthode de lyophilisation, il avait un goût savoureux comme le vrai bouillon, et les gens peuvent faire un bouillon savoureux dans de l’eau bouillante en trois secondes. Dans ce processus, le gaspillage alimentaire n’est pas généré, il est donc écologique et peut réduire le coût des ingrédients alimentaires .

Qu’en est-il de l’avenir de Delis?

Nous essayons de fabriquer des produits qui peuvent protéger la santé des personnes modernes qui sont occupées en diversifiant notre gamme de produits. De plus, nous ne restons pas seulement en Corée. Nous voulons étendre notre activité mondiale afin que le goût du bouillon coréen soit largement connu dans le monde

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger . Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

