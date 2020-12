Nuvilabs présente la technologie d’analyse des aliments par IA

Publicité

Nuvilabs, qui a participé au projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger mené par Gwangmyeong G-Hub, a introduit sa technologie d’analyse des aliments par IA. Fondé en 2018, Nuvilabs a développé un scanner alimentaire AI qui peut mesurer avec précision le type et la quantité d’aliments en utilisant la technologie de détection d’objets AI et de mesure de distance. À travers cela, il fournit des solutions de réduction du gaspillage alimentaire et des services de santé basés sur l’alimentation.

Nuvilabs lutte contre le gaspillage alimentaire

Avec notre solution de réduction du gaspillage alimentaire, nous voulons contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en empêchant le gaspillage d’aliments excessifs en aidant à prédire la quantité correcte de nourriture dans les restaurants, cafétérias et buffets. Pour les services de santé, nous fournissons une solution de soins de santé basée sur les informations sur les habitudes alimentaires personnelles grâce à la collecte de données sur les quantités ingérées / restantes et à l’analyse de données volumineuses via l’analyse des aliments avant / après le repas d’un client. Personnel Nuvilabs

Pourquoi participer à ce projet?

Sur la base du produit / technologie de l'entreprise, nous avons l'intention de sécuriser des partenaires locaux en reliant les plateformes B2B avec des entreprises partenaires et d'encourager les acheteurs à découvrir des acheteurs étrangers et à signer des contrats. En outre, nous prévoyons d'élargir notre personnel de commercialisation et de jeter les bases des exportations à l'étranger, telles que la demande continue de brevets PCT. Notre objectif à long terme est de nous développer à l'échelle mondiale en fournissant des solutions d'éco-cafétéria et de soins de santé basées sur l'IA. Par conséquent, en plus des marchés existants des hôtels et des cafétérias, nous prévoyons de miniaturiser nos produits, de développer des applications mobiles et d'élargir le marché afin qu'ils puissent être facilement utilisés dans les hôpitaux, les maisons et la vie quotidienne qui nécessitent un fonctionnement efficace de l'alimentation individuelle. prise en charge des patients. Personnel Nuvilabs

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger . Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

