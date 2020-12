Darye présente la plate-forme intelligente d’analyse de l’air ARAUM

Publicité

Une startup participant au « Projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger » mené par Gwangmyeong Gyeonggi Cultural Creation Hub, Darye a présenté sa plate-forme intelligente IOT ARAUM .

ARAUM est une solution optimale de parfum spatial reflétant les données d’analyse des caractéristiques de l’espace et de la qualité de l’air (COV, population flottante, température et humidité, spray olfactif). Avec ARAUM, les utilisateurs peuvent exprimer l’identité de l’espace en ajoutant du parfum aux appareils à air.

Qualité de l’air et analyse par Araum

Nos produits offrent une solution de parfum optimale pour la qualité de l’air dans les futurs espaces grâce à la surveillance de la qualité de l’air et au big data. En ajoutant la fonction de conversion des données sur la qualité de l’air, nous avons des dispositifs localisés de parfum vaporisé, qui ne dépendaient que des importations, capables de les exporter en conséquence.

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

