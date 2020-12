KTMnDTM présente la technologie de moulage de briques et l’équipement de fabrication

Publicité

Une startup participant au « Projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger » mené par le centre de création culturelle de Gwangmyeong Gyeonggi, KTMnDTM a présenté sa technologie de moulage de briques et ses dispositifs de fabrication.

KTMnDTM utilisant des déchets de plastique

Notre équipement de fabrication de moulage de brique recycle les déchets de plastique pour aider à assembler les briques. Cela peut maximiser la constructibilité, de sorte que même les personnes non qualifiées peuvent facilement construire des murs. Compte tenu des caractéristiques des matériaux de construction de base, 3 tonnes ou plus de déchets plastiques par maison peuvent être recyclées. Notre appareil de fabrication est un article écologique car il peut traiter une grande quantité de déchets plastiques. Nous cherchons désormais à étendre l’offre de technologies et d’équipements pertinents. Officiel KTMnDTM

Gwangmyeong G-Hub est un espace de startups culturelles qui soutient les startups et les créations établies par Gyeonggi-do, Gwangmyeong-si et Gyeonggi Contents Agency pour construire un écosystème de startups dans le domaine de l’éco-conception et des contenus culturels.

Publicité

Gwangmyeong G-Hub mène un projet de réseautage et de soutien au marché à l’étranger sous le thème «Entrepreneuriat protecteur de la Terre – Mondialisation» pour les startups de la région de Gyeonggi qui cherchent à pénétrer le marché étranger. Le marché national des produits écologiques devrait croître considérablement à l’avenir grâce au Green New Deal annoncé en juillet, et Gwangmyeong G-Hub a mis en place un programme pour pénétrer le marché étranger spécialisé dans l’industrie écologique.

→ Accéder à la page spéciale Gwangmyeong G-Hub_Earth-protection Entrepreneurship