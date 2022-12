Google : de nouvelles informations sur les Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel 8 !

Envie de connaitre l’avenir de la gamme de smartphones Pixel ? Sachez que la feuille de route de Google vient d’être partagée sur internet. Nous y découvrons ainsi des informations sur les modèles qui sortiront de 2023 à 2025. Cela concerne donc le Pixel Fold, le Pixel 7a, les Pixel 8 et 8 Pro ainsi que les générations suivantes.

Android Authority vient de partager la supposée feuille de route de Google pour ses smartphones Pixel pour les trois années à venir, soit de 2023 à 2025. Pour commencer, 2023 commencera avec deux nouveaux smartphones, probablement annoncés durant la Google I/O en avril ou mai : le Pixel 7a et le Pixel Fold. Le premier serait proposé au même prix que le Pixel 6a (449 $ aux États-Unis), et embarquerait quelques avantages supplémentaires comme la charge sans fil et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Pour le premier smartphone pliable de Google, Android Authority table sur un prix de lancement de 1 799 dollars. Ce placement tarifaire permettrait à Google de placer son Pixel Fold en concurrence directe avec Samsung et ses Galaxy Z Fold. Le site rappelle ensuite que les Pixel 8 et 8 Pro sont respectivement connus sous les noms de codes suivants : « shiba » et « husky ». Nous apprenons au passage que le modèle Pro profiterait de dimensions similaires au Pixel 7 Pro. De son côté, le modèle standard serait plus petit que le Pixel 7. Aucune précision concernant cette différence n’a été partagée.

En 2024, Google prévoirait de lancer sans grande surprise le Pixel 8a au premier semestre. Cependant, cela dépendra des résultats du Pixel 7a. En effet, la source du média a expliqué que la firme américaine réfléchirait à passer à un lancement bisannuel pour les modèles de la série « A ». Ainsi, Google adopterait le mode d’Apple avec les iPhone SE. Dans le cas où le Pixel 8a arriverait à cette période, le prix de lancement serait de 499 dollars selon Android Authority.

En fin d’année, les Pixel 9 et 9 Pro arriveraient. Nous apprenons cependant qu’un troisième modèle serait de la partie. La gamme se composerait ainsi d’un modèle standard avec une dalle de 6,1 pouces ; un Pro avec la même diagonale d’écran ; et le traditionnel Pro avec écran de 6,7 pouces. Cette segmentation de la gamme se rapprocherait ainsi de ce que propose Apple avec deux modèles Pro identiques, mais avec deux tailles d’écran. Un modèle pliable devrait aussi être de la partie en 2024 dans le cas où le Pixel Fold est un succès.

Pour finir, deux scénarios seraient envisagés pour 2025 en fonction des résultats des années précédentes :

Un Pixel Flip, soit un smartphone à clapet pliable à l’instar de la gamme Z Flip de Samsung ; et trois Pixel 10 ;

Pas de Pixel Flip, mais quatre modèles Pixel 10 (deux modèles standards et deux Pro).

