Pixel Fold : de novelles images du smartphone pliables Google

Le Pixel Fold, premier smartphone pliable de Google, continue de préciser son design. Le leaker OnLeaks a en effet partagé de nouveaux rendus 3D de ce modèle. Nous y redécouvrons ainsi un module photo horizontal, mais ne s’étendant pas jusqu’aux bords (contrairement aux Pixel 6 et Pixel 7) ; ainsi qu’un écran pliable avec un affichage désencombré par une caméra selfie.

Les Galaxy Z Fold de Samsung n’ont qu’à bien se tenir en 2023. En effet, de nombreux constructeurs chinois comptent enfin entrer sur le marché international. Mais ce n’est pas tout, les Américains comptent aussi s’y lancer sérieusement avec Google. Le Pixel Fold, surnommé aussi Pixel NotePad, fait en effet de plus en plus parler de lui.

Après des images de ce modèle partagées par le média Front Page Tech de Jon Prosser à la mi-novembre 2022, OnLeaks vient de dévoiler le design du Pixel Fold via le site Howtoisolve. La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que ces deux sources proposent une vision commune de ce smartphone pliable.

En mode plié, nous découvrons ainsi une face avant avec un écran externe assez classique de 5,79 pouces avec un poinçon centré en haut de la dalle. Le Pixel Fold disposerait tout de même d’une particularité à l’arrière : son module photo en forme de barre horizontale. À cause de la charnière, il n’est pas étonnant que cet élément ne s’étende pas jusqu’aux bordures, à l’instar des Pixel 6 et 7. Au total, trois capteurs photo et un flash LED sont de la partie.

Lorsque le Pixel Fold est déplié, le smartphone pliable nous laisse profiter d’un grand écran de 7,69 pouces. Ce dernier offrirait comme sur le Galaxy Z Fold 3 et 4 un affichage désencombré de la caméra selfie. Cependant, la firme américaine n’utiliserait pas une technologie de capteur de sous l’écran, mais tout simplement renfermée dans la marge supérieure. À noter, ce modèle en mode déplié mesurerait 158,7 x 139,7 x 5,7 mm (8,3 mm avec le module photo).

Pour finir, nous apprenons que le Pixel Fold embarquerait deux haut-parleurs et un port USB-C ; et serait décliné en deux coloris : gris et noir. Point intéressant à souligner : les informations dévoilées concernant le Pixel Fold montrent un modèle de smartphone pliable plus large que les Galaxy Z Fold. Ce format se rapproche plus de ce que propose Microsoft avec la Surface Duo.

