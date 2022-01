Galaxy S22 : Samsung annonce une conférence Unpacked pour le 9 février

L’attente n’est plus très longue pour les fans de Samsung. Après des mois de rumeurs et de fuites d’informations, les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra profitent enfin d’une date de présentation. La firme sud-coréenne vient en effet d’annoncer son premier Galaxy Unpacked de l’année 2022. Il se tiendra le 9 février prochain à 16 heures, heure française. Comme d’habitude, l’évènement sera directement retransmis en direct sur le site de Samsung ainsi que sa chaîne YouTube officielle.

Rendez-vous le 7 février pour découvrir les Samsung Galaxy S22

En fin de semaine dernière, de nombreux informateurs tablaient sur une présentation des Galaxy S22 de Samsung le 9 février prochain. Finalement, cet évènement vient d’être confirmé officiellement par la firme sud-coréenne. Le carton d’invitation dispose ainsi d’un grand « S » dans un cube pour préciser le sujet de la présentation (les S22, S22+ et S22 Ultra), la mention « The Epic Standard« , le très habituel nom des conférences de Samsung « Galaxy Unpacked » ainsi que la date du 9 février 2022 et le lieu du direct (samsung.com). La retransmission de l’évènement se fera aussi sur la chaîne YouTube officielle de Samsung.

Dans un communiqué de presse, Samsung précise notamment que ce Galaxy Unpacled sera l’occasion de dévoiler « la nouvelle référence des smartphones avec la gamme S la plus remarquable jamais créée« . Une bande-annonce a d’ailleurs été dévoilée par l’entreprise afin de préciser quelques détails sur les Galaxy S22. Elle prend le nom de « Prêt à repousser les limites de la photo et de la vidéo ? » sur YouTube. Outre l’apparition rapide d’un smartphone dans l’obscurité ainsi qu’une photo de nuit, il est écrit « Prenez le contrôle de la nuit« . On peut donc penser que Samsung a fortement amélioré les captures de photos et vidéos dans l’obscurité.

Pour rappel, le Galaxy S22 Ultra de Samsung devrait cette année reprendre l’ensemble des éléments de design de la gamme Galaxy Note avec notamment un emplacement pour ranger le stylet S-Pen. De leur côté, les Galaxy S22 et S22+ ressembleraient fortement aux S21 sortis l’année dernière. Côté performances, l’Exynos 2200 viendrait remplacer le Snapdragon 8 Gen 1 sur le marché français. La grille tarifaire devrait quant à elle augmenter à cause de la pénurie de composants ou encore l’abandon du dos en plastique sur cette génération.

Outre cette nouvelle génération de smartphones haut de gamme, les tablettes Galaxy Tab S8 pourraient aussi être présentées lors de l’évènement Galaxy Unpacked de Samsung.

