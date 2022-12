Test – Lvneng Gener : Un 2 roues à recommander pour les petits trajets

Lvneng ne vous dit peut être rien, et pourtant, ce constructeur de scooter électrique détient l’une des plus importante part de marché en Chine. Son arrivée en Europe, et notamment en France, est très récente. Pourtant, ils arborent une large gamme de 2 roues électriques, pour les petits trajets ou pour embarquer un passager. Pour surmonter l’hiver et penser à l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion parfaite de prendre le guidon du nouveau Lvneng Gener. Un modèle au format mini, entre le scooter et le vélo électrique, ultra pratique pour les trajets courts. Après 2 mois d’utilisation, que vaut-il vraiment ? Est-ce interessant d’investir dans ce modèle ? Pour quelle utilisation ?

Design au quotidien pour le Lvneng Gener

Un petit sourire s’est montré lorsque j’ai aperçu le Lvneng Gener. La raison ? Le fait qu’il soit ridiculement fin et léger. Pas de doute, il s’agit bien d’un modèle pour les petites et moyennes personnes qui font de courts trajets. Pour un poids de seulement 58kg, le Gener se gare partout. On apprécie fortement le fait qu’il soit fin et simple à prendre en main. Un petit rangement est disponible sous la selle, pour y mettre le cable de chargement ou servir de boite à gants. L’écran LED affiche en grand la vitesse, le niveau de batterie et d’autres informations de conduite. Les clignotants sur le côté gauche sont faciles à utiliser, plus facile qu’un CityScoot. Seul bémol qui peut être perturbant et énervant à la longue, le Gener se remet au point mort après quelques secondes d’inactivité. Ça surprend beaucoup les premières fois lors d’un faux départ au feu vert et les klaxons des fous du volant. Il faudra penser à donner quelques accélérations et passer pour un impatient. Enfin, l’éclairage LED est assez puissant pour éclairer la nuit et se faire remarquer.

Conduite facile et rapide

Le Lvneng Gener est fait pour tout le monde ! Ou presque. Si vous savez faire du vélo et que vous êtes prêt à prendre le dessus sur les accélérations, il sera facile à manier. Si vous avez déja des compétences en 2 roues électriques et qu’il vous sert d’entre deux, entre la marche à pied et la moto, jackpot. Par contre, si vous cherchez un engin qui vous permet de vous rendre rapidement au travail, ce n’est peut être pas le choix le plus judicieux. En effet, avec une vitesse maximale fixée à 25km/h, le Gener est un bon compromis pour ceux qui partent en avance. Impossible de se faire flasher, pratique pour circuler dans les inter-files, passe-partout avec ses suspensions, on pourrait même se laisser tenter à prendre les voies pour cyclistes (ne le faîtes surtout pas). Le 0-25km/h n’est pas brutal, même si le moteur électrique Bosch de 810W permet de prendre la pole position au départ d’un feu de circulation (pendant environ 2,5 secondes).

Confortable pour les routes neuves

Pour ce qui est du confort, c’est partagé. Soit on le définit comme un vélo premium, ou comme un scooter tape-cul. Quoi qu’il en soit, on évitera les nids de poule et les ralentisseurs pour ne pas avoir à subir les chocs. La selle accueille un conducteur, pas plus. On ne recommande pas de l’utiliser avec un passager au risque d’avoir un pantalon à racheter. Par contre, le Lvneng Gener a la possibilité de se voir garni d’un coffre à l’arrière. Utile pour aller faire des courses ou pour les livreurs de pizza. Pour ceux qui, comme moi, utilisent leur smartphone pour se rendre à une adresse précise, un port USB est à disposition au niveau des jambes. Très utile pour rentrer de soirée avec quelques pourcents supplémentaires.

Autonomie extrême pour le Lvneng Gener

Outre le fait que le Lvneng Gener soit une solution passe-partout, utile dans les grandes villes, son autonomie fut un coup de grâce. Annoncé entre 80km et 110km d’autonomie sur la papier, le résultat est quasi similaire sur le terrain (environ 90 km) ! Évidemment, tout dépendra du temps et du bourrin derrière le guidon, mais le Gener est une aubaine pour les citadins qui ont le temps. Utilisé pour des trajets quotidiens de 10km aller/retour, ce modèle nous a permis de profiter de tout Paris durant l’été. Simple à stationner, facile à utiliser et endurant. Pour le recharger, il faudra soulever le capot sous les pieds pour venir récupérer la batterie. Pas plus lourde qu’un sac de course bien rempli, il lui aura fallu une nuit pour se recharger entièrement et repartir à l’assaut.

Conclusion : Lvneng Gener

Le Lvneng Gener est commercialisé en France au tarif de 1 699€, hors bonus écologique. À première vue, ce deux roues s’apparent à un scooter. Mais en réalité, durant nos essais, nous avons plutôt eu l’impression d’utiliser un vélo électrique aux allures sportives. Avec sa puissance limitée à 25 km/h, difficile de prendre du plaisir à l’utiliser pour naviguer rapidement dans une grande ville. Le Lvneng Gener est plutôt un moyen de transport de détente, pour gagner du temps dans les bouchons et se balader un week-end entier sans devoir le recharger. Bien qu’il s’agisse d’un monoplace, il est très confortable et simple à conduire ! La prise USB est un petit plus pour garder en vie le navigateur de son smartphone. Petit plus, le scooter est fourni avec une alarme et une télécommandes avec démarrage sans clé. À retrouver chez Go2Roues.