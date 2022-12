Les 3 meilleurs jeux vidéo de sport pour Noël 2022

L’année se termine, Noël approche à grands pas et vous cherchez un jeu vidéo pour offrir ou vous faire plaisir. Respirez et détendez-vous, nous avons déniché pour vous les trois meilleurs jeux vidéo de sport pour un Noël 2022 sportif, au moins dans l’esprit…

NBA 2K23, notre coup de cœur jeux vidéo de Sport

Une des meilleures séries de jeux sportifs n’a pas connu que de grands moments. Néanmoins, même ses pires épisodes étaient supérieurs à certaines FIFA… Pour cette cuvée 2023, 2K Games nous a donné une véritable claque. Avec une version qui se positionne comme la meilleure de la série. La claque est déjà visuelle avec des graphismes dignes de la PS5 et de la Xbox Series X. Modélisation des visages, des décors, du public, tout est rendu à la perfection.

Ajoutez les effets de lumières qui nous immergent sur le terrain. L’animation n’est pas en reste et les joueurs gagnent une foule de nouveaux mouvements ou gimmicks. La jouabilité est très bien pensée. Même si ce titre est exigeant au niveau de la précision, cela vient naturellement. Il offre une très grande durée de vie avec le mode solo carrière, le retour du Jordan Challenge, le mode coopératif, le multijoueur. Vous aurez bien besoin de plus d’un an pour tout explorer totalement. Enfin, nous avons craqué sur l’affichage old-school qui reproduit le rendu TV des années 80 lors de certains matchs.

Produit disponible sur NBA 2K23 Exclusivité Amazon PS5

Voir l'offre 37,11 €

EA Sports FIFA 23

Pour son baroud d’honneur, EA Sports n’aura plus la licence FIFA à partir de l’année prochaine, FIFA 23 se devait de parquer un grand coup. Nous sommes presque satisfaits avec déjà un moteur graphique de très bon niveau visuellement et qui offre une excellente physique. La modélisation des joueurs est au top, plus limitée pour les équipes féminines.

Ajoutez un gameplay très naturel, qui permet d’allier technique et dynamisme. Tout n’est pas parfait, mais porte vers plus de réalisme ce qui satisfera les amateurs de foot. Nous avons beaucoup de contenus, presque toutes les équipes des principaux championnats, de nombreux modes de jeux. Le multijoueur est tout aussi passionnant, avec un mode de jeu où vous incarnez un joueur dans une équipe en ligne. Un bel opus, complet et comme nous ne savons pas ce que donneront les prochains jeux tirés de la licence officielle. Alors, gardez-le au chaud…

Produit disponible sur FIFA 23 Standard Edition PS5 | Français

Voir l'offre 49,99 €

PGA Tour 2K23

Le green est bien vert, vous avez votre club bien en main, à vous les meilleurs terrains de Golf et les coups les plus spectaculaires. Cet opus apporte de nombreuses nouveautés comparé à la version 2021. Ainsi, nous avons des graphismes plus détaillés, mieux travaillés. Mais nous sommes encore à un ou deux niveaux de moins que ce que propose FIFA 23 ou NBA 2K23. Dommage, car le nombre de joueurs dans ce PGA est limité. Nous avons : Tiger Woods, Justin Thomas, Xander Schauffele, Lexi Thompson, Tony Finau, Lydia Ko, Collin Morikawa, Will Zalatoris, Brooke Henderson, Jon Rahm, Justin Rose ou encore Rickie Fowler. S’ajoute quelque guests comme Michael Jordan.

Le gameplay se veut plus facile, mais demande vraiment quelques heures d’entraînement pour le maîtriser totalement. Le résultat en vaut la chandelle, car il permet de belles nuances dans les coups. Ou alors plus de simplicité, ce qui permet à ce titre de s’adapter aux pros comme aux néophytes. Le contenu aurait pu être plus riche, comme la partie en en ligne. Nous avons le minimum, mais espérions plus. Enfin, les microtransactions sont bien là et sont un peu trop présentes. Ce qui risque de gâcher le plaisir de certains en mode en ligne.