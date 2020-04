Sunday – Une box pour garder le contact avec ses grand-parents

Cette box demeure un excellent moyen pour communiquer régulièrement avec ses grand-parents isolés en EHPAD ou loin dans une maison par exemple. Les fondateurs de cette start-up bordelaise sont de vrai globetrotteurs. Cette excellente idée leur est venue lorsque le manque de leur grand-mère en EHPAD depuis 2014. Un manque qui se faisait de plus en plus ressentir. Cette box a été dans un premier temps destinée pour cette mamie. Par la suite, le bouche à oreille va très vite en EHPAD. De ce fait, des commandes en plus sont arrivées et c’est à ce moment-là qu’est né Sunday. Pourquoi Sunday ? C’est le mot dimanche en anglais, c’est le jour où dans la plupart des familles s’unissent. Un rassemblement pour partager un moment convivial et heureux autour d’un bon repas ou une bonne collation.

Sunday Box : une innovation qui met du baume au cœur

Celle-ci permet à l’aide d’une application et d’une box servant de récepteur, d’envoyer des messages, vidéos, et même des photos. Cela est concevable même si vous êtes loin même dans un autre pays que la France. Grâce à la Sunday Box, vos proches ou vous-même pourrez aisément contempler les photos ou vidéos que vous avez reçu. Il sera possible de mettre en favori les éléments reçus. Au niveau des paramètres de la Sunday Box, c’est classique, informations de la box, configuration du Wifi et réglage de la langue seront présent. Elle se branche en HDMI et elle est adaptée à toutes les télévisions.

En 2019, celle-ci a obtenu la certification AFNOR “Testé et approuvé par les séniors”. Il existe deux modèles, une Sunday Box Wifi avec celle-ci vous n’avez rien d’autre à payer que la box elle-même. Il existe également une Sunday Box 3G où vous ou votre proche devra s’acquitter d’un abonnement de 7,99 € sans engagement. De plus, cette box est équipée notamment d’un disque dur de 14 Go. Elle est livrée avec une télécommande. Vous pourrez notamment vous procurer cette Sunday Box directement via leur site. Celle-ci est disponible au prix de 99 € hors frais d’expédition. L’application Sunday est disponible sur iOS et Android.

Le bien-être des ainés est la priorité de cette start-up

Le fait d’être isolé peut être très dur psychologiquement pour les personnes âgées. Selon une estimation de l’institut Kantar réalisée en 2013, il y aurait 63% des Français qui estiment que les relations intergénérationnelles sont moins fortes qu’il y a vingt ans. Tout ça serait causé par le manque de connaissance des nouvelles technologies. De plus, l’isolement contribue aux risques de démences et de régression cognitive des personnes âgées. Sunday a conquis plus de 35 000 utilisateurs, pourquoi pas vous ?