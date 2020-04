À l’image de Snapchat, Facebook lance ses avatars virtuels

Alors que Snapchat se démarquait des autres réseaux sociaux par la possibilité offerte aux utilisateurs de créer des Bitmojis, à savoir des avatars personnalisables, Facebook a décidé d’emboiter le pas de la firme au fantôme et de proposer, à son tour, cette fonctionnalité.

Aujourd’hui, la popularité des Bitmojis n’est plus à débattre. Avec plus de 70% des utilisateurs de Snapchat en possédant un, cette option est devenue une fonction identitaire du réseau social. Face à la popularité insolente de ce réseau, majoritairement chez le jeune public, Facebook a décidé de s’inspirer des Bitmojis de Snapchat pour créer des avatars. Destinés à Facebook et Messenger, ces petits personnages virtuels devraient venir animer les conversations. Mais également le fil d’actualité de l’empire numérique de Marc Zuckerberg.

Cette fonctionnalité, déjà disponible depuis quelques jours en Australie, serait en cours de déploiement en Europe. Comme toujours pour les mises à jour des grosses applications, le lancement est différé et tous les appareils ne disposeront pas de la mise à jour en même temps.

Un lancement discret pour éviter un Bad Buzz sur une énième « copie de fonctionnalité »

Facebook le sait, le lancement de cette nouvelle fonctionnalité risque de ne pas être bien vu par tout le monde. Bien que les avatars existent depuis la démocratisation du Web, la présence d’un double numérique sur un réseau social restait relativement unique à Snapchat. En copiant ce concept, Facebook prive le réseau social au fantôme d’une part de son exclusivité.

Dans un communiqué, Amit Fulay, le responsable des produits chez Facebook déclarait :

« Nous ne sommes en aucun cas les premiers sur ce créneau, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas une énorme opportunité à saisir. La possibilité de créer son propre avatar existe depuis longtemps, nous le savons. Ce que nous essayons de faire, c’est de l’intégrer dans nos usages » Amit Fulay, le responsable des produits chez Facebook

Ou comment justifier la reprise de la fonctionnalité exclusive de Snapchat en faisant rentrer l’avatar « dans une norme » que tous les réseaux devraient posséder.

Pour l’instant, les premières informations laissent penser que l’usage de ces avatars restera limité. En effet, ces avatars seraient, dans un premier temps, disponibles uniquement sous la forme de stickers. Ils permettraient alors simplement de réagir dans une conversation privée avec un message de bon anniversaire accompagné du « sticker avatar » de l’utilisateur.