Corsair Dark Core RGB PRO : la performance sans fil

Corsair, dont la présentation n’est plus à faire, a pour habitude de proposer des produits variés de très bonne qualité. Jouant sur tous les tableaux, la marque californienne a dévoilé le 7 mars dernier une nouvelle souris ; la DARK CORE RBG PRO. Complètement sans fil, cette dernière est destinée aux joueurs qui cherchent un produit de qualité sans s’embarrasser avec un câble.

Design

Tout en gardant les principales lignes du design et du confort de sa grande soeur, la Dark Core RGB, le design de la zone sous le pouce est différent. Il pourra ainsi mieux s’adapter à la façon de jouer des joueurs les plus exigeants. L’unique bouton sous le pouce se dédouble et n’est plus au centre de la zone, mais plus haut. Et comme on aime les éclairages personnalisables, une élégante ligne RGB les entoure. On retrouve les deux mêmes boutons supplémentaires sous l’index. Ceux-ci sont lisses pour ne pas gêner sa préhension et facilement activables d’un geste du doigt.

Connectivité

Au niveau de la connectivité, la Dark Core RGB Pro est complètement sans fil, mais possède tout de même un port USB-C. Ainsi, elle reste utilisable même lorsque la batterie est déchargée. Et si on ne veut pas s’encombrer de câble du tout, elle est compatible avec les tapis de souris proposant la recharge sans fil Qi. Par exemple, le tapis de souris Corsair MM1000 est parfait pour cela. Pour la connecter à l’ordinateur sans fil, pas moins de deux technologies sont disponibles : la connexion via Slipstream Wireless propre aux produits Corsair, avec des temps de réponse inférieurs à 1 ms ; ou bien via Bluetooth à faible latence.

Performances

Le capteur optique de dernière génération est encore meilleur que les précédents. Il s’agit d’un PixArt PAW3392, personnalisé pour supporter le sans fil. Sa résolution par défaut est très élevée (18 000 DPI) et peut être ajusté au DPI près. Couplé à la technologie Slipstream Wireless intégrée, il devrait réduire la latence de façon très conséquente. Avec une fréquence jusqu’à 2000 Hz, elle est d’environ deux fois celle d’une souris de jeu classique.

La Corsair Dark Core RGB PRO promet une autonomie maximale de 50 heures sans recharge, de quoi profiter de longues sessions gaming sans crainte. Ses interrupteurs sont conçus pour être durables et prévus pour 50 millions de clics.

Personnalisation

Évidemment compatible iCUE, les neuf zones d’éclairages sont personnalisables et peuvent être synchronisées avec vos autres équipements Corsair. La mémoire intégrée permet d’embarquer jusqu’à trois profils de personnalisation, éclairage compris, pour garder vos paramètres peut importe l’ordinateur que vous utilisez. Les huit boutons supplémentaires sont aussi personnalisables et adressables via le logiciel Corsair iCUE.

La souris sans fil Corsair Dark Core RGB Pro est disponible sur la boutique officielle de la marque ou chez les revendeurs agréés. Son tarif de départ officiel est de 109,99€.