Crysis Remastered – Crytek va faire renaître un jeu historique

Crysis est un FPS (First Personnal Shooter) sorti en 2007 sur PC. Il a été développé par Crytek et édité par Electronic Arts. Ensuite, quatre ans plus tard, il eu un portage sur la PS3 et Xbox 360. Le jeu a été une leçon technologique pour tous de la part de Crytek. Crysis est un FPS où nous contrôlons un soldat nommé Nomad. Le soldat est équipé d’une armure qui améliore ses capacités physiques et visuelles. Lors d’une chute sévère en parachute, l’escouade accompagnant notamment Nomad se retrouve éparpillée dans une immense forêt. L’escouade se voit brusquement dans l’obligation de survivre face à des assaillants humains et une vile créature qui a d’ailleurs tué un de ses équipiers.

Un CryEngine 2 révolutionnaire

En 2007, la sortie de Crysis a fait parler d’elle. Le jeu a chamboulé énormément de personnes avec ses graphismes. Le jeu tourne sous CryEngine 2, la nouvelle mouture de Crytek. Ce nouveau moteur graphique tourne sur DirectX 9 sur Windows XP et DirectX 10 sur Windows Vista. Pour rappel, CryEngine premier du nom faisait tourner Far Cry. À l’époque, le vice-président de chez Nvidia, Roy Taylor a complètement affirmer la complexité de ce moteur graphique. Crysis possède à lui seul 1 Go de données de texture, 85.000 shaders et près de trois mille pages de code. Autrefois, le fait d’avoir autant d’informations traitées était relativement rare. Malgré les prouesses techniques de Crysis, le jeu s’est vendu à un million d’exemplaires en l’espace d’un an. Voici les récompenses reçues lors de l’E3 2006 :

1UP.com « Best Visuals » E3 2006 ;

« Best Visuals » E3 2006 ; GameSpy « Top 10 PC Game » E3 2006 ;

« Top 10 PC Game » E3 2006 ; GameSpy « Best Graphics » E3 2006 ;

« Best Graphics » E3 2006 ; GameTrailers « Best PC Game », « Best Graphics » et « Best Shooter » ;

« Best PC Game », « Best Graphics » et « Best Shooter » ; IGN « Best PC FPS Game », « Best Technical Graphics PC », « Technological Excellence PC », « Best FPS (overall) » et « Best Graphics Technology (overall) » ;

« Best PC FPS Game », « Best Technical Graphics PC », « Technological Excellence PC », « Best FPS (overall) » et « Best Graphics Technology (overall) » ; GameSpot « Best Graphics ».

Crysis Remastered

Tout provient principalement d’un tweet qui montre une page maintenant inaccessible du site du jeu. Selon les propos marqués sur le site, Crysis Remastered sera agrémenté de nouvelles fonctionnalités au niveau des graphismes. Il y aura également de nouvelles textures et sûrement la fonction Ray Tracing. Cette version remastérisée sortira effectivement sur PC, PS4 (PS5 ?), Xbox One (Xbox Series X ?) et Nintendo Switch. Nous mettons en garde tout de même sur cette nouvelle. Malgré un screenshot du site officiel, Crytek n’a rien confirmé à ce sujet apart les consoles actuelles sur le teaser. Nous espérons également une évolution du son pour pouvoir l’apprécier sur les casques de notre temps. Petit aparté, si vous souhaitez changer de casque, nous vous conseillons le Steelseries Arctis 9X. Nous vous tiendrons informés des futures annonces de Crytek, même pendant le confinement. Wait and See !