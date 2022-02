Tesla : l’application ajoute des statistiques de charge pour analyser sa consommation

Même si Tesla est en avance sur beaucoup de sujets concernant la conduite autonome, l’application dédiée à ses voitures électriques n’est pas 100 % complète. Le constructeur automobile américain vient cependant de s’améliorer en ajoutant un nouvel onglet à cette dernière. Du nom de « Charge Stats » (« Stats recharge » sur l’app française), cette section vient logiquement apporter de nouvelles informations concernant la recharge de sa Tesla, telles que la consommation d’énergie totale, les dépenses engendrées par la charge ou encore les économies réalisées par rapport à une voiture thermique.



Crédit photos : Frandroid

Les nouvelles statistiques ajoutées de l’application Tesla

Après avoir introduit la visualisation en direct des caméras de son véhicule électrique ou encore un kit de karaoké pour le Nouvel An chinois, Tesla vient de faire un bon cadeau aux amoureux des statistiques. En ce début février 2022, le constructeur s’est en effet targué d’une nouvelle version de son application apportant de multiples informations autour de la recharge.

La nouvelle section « Stats recharge » de l’application Tesla vient tout d’abord afficher les coûts liés à la Supercharge de son véhicule électrique. Ces derniers seront directement récupérés sur votre historique de charge du compte Tesla. Au niveau des charges à domicile, il sera possible de personnaliser les coûts de recharge précis. En effet, la partie « Coût moyen » permet de spécifier les prix au kilowattheure payé à domicile, que ce soit la tarification en heures pleines, en heures moyennes en heures creuses et en heures super creuses. Et c’est pas fini ! L’application permet aussi de préciser un coût pour les charges qui ne sont pas effectuées via un Superchargeur ou à domicile. Ce tarif reste cependant le même, peu importe l’endroit où vous allez.

Dans les détails, cet ajout conséquent en données permet de visualiser le nombre kilowattheures chargé durant les 31 derniers jours, la somme totale dépensée dans le mois dans la recharge, la répartition de vos recharges (Superchargeurs, domicile, autres chargeurs) ainsi qu’une estimation des économies réalisées par rapport à un véhicule thermique. À noter, ces nouvelles statistiques ne sont pour le moment disponibles que pour les possesseurs de Tesla Model 3 et de Model Y d’après Electrek. Il semble ainsi qu’il faille encore patienter pour possesseurs de Model S et Model X.

