Sony WH-1000XM5 : le prochain casque audio à réduction de bruit fait parler de lui

Dans le monde des casques à réduction de bruit, Bose et Sony se tirent la bourre, malgré des produits totalement différents. Bose privilégiant un son grand public avec sa gamme QuietComfort et Sony une qualité Hi-Fi avec les WH-1000X. Concernant la firme nippone, un nouveau modèle devrait bientôt être lancé : le Sony WH-1000XM5. De nouvelles rumeurs viennent en effet de dévoiler les améliorations qui seraient apportées via ce casque haut de gamme.

Du nouveau avec le casque Sony WH-1000XM5

Durant l’année 2020, Sony est venu commercialiser le Sony WH-1000XM4. L’année 2022 devrait normalement celle de son successeur : le Sony WH-1000XM5. Un nouveau modèle vient en effet d’être découvert via une certification déposée auprès de la FCC (Federal Communications Commission), l’organisme américain certifiant tout appareil émettant des ondes. Cette révélation vient tout droit du site Walkman Blog, qui a d’ailleurs publié plusieurs images au passage précisant le modèle.

Sur la page de la FCC dévoilée, nous pouvons ainsi découvrir que le modèle YY2954, présumé Sony WH-1000XM5, aurait droit à une batterie de 3,8. Elle serait ainsi un peu plus puissante que le WH-1000XM4 qui avait droit à une batterie de 3,7 C. La charge rapide pourrait aussi être de la partie étant donné que le document parle d’une charge en 5 V /9 V. Pour finir, nous découvrons que Sony commercialiserait deux coloris de son futur casque audio haut de gamme à réduction de bruit : noir et argent.

Via cette nouvelle certification auprès de la FCC, la commercialisation très prochaine du Sony WH-1000XM5 ou d’un autre modèle ne fait plus aucun doute. Les jours à venir devraient ainsi nous en dire rapidement un peu plus sur ce casque. Cela n’est cependant pas le seul projet de Sony qui a fuité dernièrement. Les écouteurs LinkBuds WF-L900, profitant d’un design atypique, ont en effet récemment fait parler d’eux de par leur design atypique.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Test – Sony WF-1000XM4 : Une immersion totale !