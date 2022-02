Test – Crosscall Action-X5 : un smartphone presque parfait

À l’occasion de l’hiver 2021, Crosscall a annoncé son dernier-né : le Action-X5. Dans la lignée du Trekker-X4, que nous avons déjà testé, ce smartphone est destiné principalement aux sportifs passionnés d’image. Un design résolument sportif, un module photo bien fini et quelques fonctionnalités nouvelles sont aux programmes. Petit tour d’horizon tout au long de cet article.

Unboxing

Derrière la boîte, rappelant le design du smartphone, nous retrouvons bien évidemment le smartphone ainsi que tous ses accessoires. Comme d’habitude il y a pléthores d’accessoires ici. Premièrement, le fameux X-Blocker, permettant de fixer le smartphone sur différents produits de la marque (X-Chest, X-Bike etc…). Viennent ensuite les écouteurs intra-auriculaires avec des embouts adaptables. Pour finir, ce sera le chargeur 10W et son câble USB-C que nous retrouvons, accompagné d’une petite cordelette pour compléter l’ensemble.

Design

Avec l’Action-X5 la marque aixoise présente un nouveau design où le côté sportif et baroudeur est bien plus marqué que les autres modèles. Vous remarquerez également un capteur photo moins proéminent que sur le Trekker-X4, un bon point. L’autre ajout sur le smartphone est les différentes touches de jaunes à certains endroits du smartphone. Ainsi, la touche paramétrable, le haut-parleur ainsi que le texte sur le module caméra sont dessinés dans un joli ton jaune.

Au niveau des boutons, nous retrouverons un bouton spécial pour X-Talk sur le côté gauche du smartphone. Ce côté accueille également le tiroir triple (2 Nano SIM et 1 carte µSD). Pour le côté droit, c’est les boutons de volumes que nous pouvons apprécier, situés juste au-dessus du bouton Power. Ce dernier intègre d’ailleurs un capteur d’empreinte digitale. Pour finir, une LED est également présente. Cette dernière permet de vous prévenir d’une nouvelle notification, d’indiquer un niveau de batterie faible ou encore de s’illuminer durant la charge. Bien entendu, elle peut être désactivée.

Le port jack 3.5mm est, quant à lui, disposé sur la partie supérieure du téléphone. Comme d’habitude il est protégé afin de garantir une certification IP68. Le port de recharge USB-C, situé sur la partie inférieure, est également protégé. Il est important de noter que la fermeture et l’ouverture sont plus simples que sur les modèles précédents grâce à un petit surplus de matière sur l’encoche.

Écran

Ce Crosscall Action-X5 fait partie des rares smartphones de nos jours à proposer un écran sous la barre des 6″. En effet, ce dernier dispose d’une diagonale de 5.45″ avec un ratio 18/9. Du côté des différentes certifications, nous retrouvons du Corning Gorilla Glass 5, une technologie offrant une bonne résistance, aux rayures particulièrement. Les chocs directs sont également pris en compte et l’écran dispose d’une résistance IK05 (plus d’infos ici).

Du côté de la résolution, ce sera du 1440×720 pixels (HD+). Un peu léger, mais encore largement utilisable et malgré tout confortable à l’utilisation de tous les jours, même en extérieur. Nous retrouvons encore et toujours un mode spécial pour une utilisation avec un gant, pratique sur les pistes de ski ou par grand froid !

Appareil photo & vidéo

Place désormais à l’une des grosses attentes de ce Crosscall Action-X5 : la partie photo & vidéo. Le module de caméra arrière intègre 2 capteurs. Le premier est un capteur 48MP avec un champ de vision de 80°. Le second capteur, offrant un champ de vision de 120°, dispose d’une résolution maximale de 13MP. La caméra frontale offre les mêmes caractéristiques que le second capteur arrière. Côté vidéo nous retrouvons un capteur d’une résolution de 1080P avec le gros avantage d’intégrer une stabilisation. Par défaut c’est une stabilisation sur 3 axes, mais en mode grand-angle (120°) il est possible d’activer le mode Hyperstab. Ce dernier permet de faire en sorte que l’horizon reste droit et offre une très bonne stabilisation de la vidéo.

Ci-dessous vous retrouverez une démonstration en mode grand-angle avec l’activation de l’Hyperstab. La qualité est à relativiser, car j’ai fait une erreur lors de la capture vidéo. En effet, la vidéo a été tournée avec le téléphone en mode vertical et non horizontal. Le redressement de la vidéo a malheureusement fait perdre en qualité. Vous pourrez donc retrouver la vidéo originale (avec la qualité réelle) juste ici.

Côté photo, le Crosscall Action-X5 se débrouille plutôt bien et offre de jolis clichés, particulièrement lorsque les conditions lumineuses sont bonnes. Les couleurs sont fidèles et aucune partie de l’image n’est surexposée. Vous retrouverez ci-dessous un exemple sur Flickr, en résolution maximale.

Pour les photos de nuit, les résultats sont un peu moins bons. En effet nous faisons face à pas mal de bruit. Cependant les photos sont largement exploitables et utilisables sur les réseaux. Vous retrouverez ci-dessous deux comparaisons avec le Realme X2 Pro. À noter que la première comparaison utilise des photos faites en mode « Nuit » sur les deux smartphones. On pourra remarquer que dès qu’un peu de lumière est présente, les résultats sont plutôt qualitatifs, même si la luminosité reste relativement faible.

Performances et autonomie

Équipé d’un Qualcomm SM6115 disposant de 8 cœurs et de 4Go de RAM, le Crosscall Action-X5 est suffisamment véloce pour un usage classique. Cependant il ne faudra pas s’attendre à des performances dignes d’un flagship, les smartphones de chez Crosscall étant plus axé sur la durabilité, la solidité et la partie photo/vidéo.

Grâce à une fiche technique relativement contenue, l’autonomie n’en est qu’améliorée. En effet, l’écran étant peu gourmand, il sera facile de tenir un minimum de 2 jours sans grandes difficultés. Tout ça est possible grâce à la batterie de 3850mAh. La recharge ne sera pas des plus rapides, le chargeur étant limité à 10W.

Conclusion

En plus des points positifs mentionnés plus haut, il est important de noter que ce Crosscall Action-X5 dispose d’une garantie de 5 ans ! De quoi conserver ce smartphone l’esprit léger durant une longue période de temps ! Au niveau du tarif, comptez 549€ sur Amazon. Selon moi, un poil de puissance supplémentaire ferait de ce Crosscall Action-X5 un excellent smartphone en tout point.

