Crosscall étend la garantie de ses téléphones jusqu’à 5 ans

Ce n’est pas nouveau de dire que Crosscall est engagé écologiquement dans la création de ses smartphones. Si ces derniers sont construits pour durer, c’est en partie pour éviter l’obsolescence programmée. C’est toujours dans cette optique de durabilité que la marque aixoise annonce aujourd’hui une garantie étendue de 5 ans !

Une première dans le monde de la téléphonie mobile

Il y a déjà deux ans, l’entreprise annonçait une garantie étendue à 3 ans, un engagement déjà inédit. Aujourd’hui ils poussent encore plus cet engagement en l’allongeant à 5 ans. Cette garantie est d’ores et déjà valable sur les modèles Core-M5 et Action-X5 lancés fin 2021 ainsi que sur tous les modèles Crosscall à venir, tablettes ou smartphones.

Une conception durable

Si Crosscall peut se permettre d’offrir une garantie aussi étendue, c’est que leur savoir-faire est au rendez-vous. En effet, grâce à un énorme panel de tests (environ 300 différents) qu’ils peuvent sortir des téléphones robustes en toutes situations. En plus de la garantie étendue, il est important de noter que Crosscall met à disposition les pièces détachées de ses appareils pendant 10 ans ! De plus, la majorité de leurs smartphones obtient un très bon indice de réparabilité de 8.8/10 !

En plus d’offrir une bonne opportunité pour les nouveaux acheteurs soucieux de conserver leur téléphone longtemps, cette garantie va également profiter au circuit de seconde main. La marque aixoise propose d’ailleurs depuis septembre dernier la possibilité d’acheter des smartphones reconditionnés sur son site. Un engagement durable et écologique fort, made in France.