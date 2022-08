Ziktalk : le TikTok basé sur la crypto dépasse les 1 million d’utilisateurs

La plate-forme vidéo courte basée sur la blockchain Ziktalk a dépassé le million d’inscriptions accumulées en juillet avec une forte base d’utilisateurs en Asie du Sud-Est. Ziktalk est une plate-forme vidéo S2E (Social-to-Earn) qui fournit des récompenses symboliques aux utilisateurs pour la création et la consommation de contenu.

Un TikTok version crypto, voici Ziktalk !

Né en Corée du Sud, Ziktalk cherche à devenir une plate-forme mondiale en inscrivant plus d’utilisateurs avec une incitation attrayante à participer à la plate-forme et à être social. Le PDG et fondateur, Abraham Shim, pousse vraiment dans cette direction.

Ziktalk a été créé en décembre 2016 en tant que plate-forme sociale d’échange de langues et a pivoté vers Ziktalk 2.0 pour se concentrer sur les vidéos de courte durée. Après le lancement de la bêta, la version officielle est sortie en février de cette année.

L’application a atteint plus d’un million d’utilisateurs cumulés centrés sur les pays d’Asie du Sud-Est tels que le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines et le Bangladesh et a également enregistré plus de 17 millions de transactions ZIK sur la blockchain.

Sur Ziktalk, environ 2 000 vidéos sont publiées quotidiennement dans différentes catégories. 350 000 vidéos ont été publiées sur la plate-forme à ce jour et les utilisateurs passent 15 minutes sur l’application par session.

Ziktalk fournit son jeton natif « ZIK » aux utilisateurs par le biais du concept d' »exploitation minière sociale » qui comprend des activités telles que le visionnement de vidéos, la publication de vidéos, les likes et les suivis. Peut-être un futur succès comme Tiktok ?