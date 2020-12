Samsung : des ventes décevantes en 2020

Publicité

En cette année 2020 des plus particulières, Samsung enregistre son plus mauvais score de vente de smartphones depuis 2011. L’entreprise est en effet passée sous la barre des 300 millions d’unités vendues dans le monde.

La crise sanitaire a fortement impacté certains constructeurs de smartphones. Le leader mondial Samsung a d’ailleurs significativement été touché. Les données de l’IDC ont permis de constater que les expéditions de smartphones Samsung ont chuté de 18,9 % au premier trimestre 2020 et de 28,9 % au second trimestre. Cependant, la fin d’année aura été clémente avec une augmentation de 2,9 % des expéditions au troisième semestre 2020 par rapport à 2019. Face à ces données, le constructeur n’atteindrait pas le seuil des 300 millions de ventes qu’il avait l’habitude de dépasser depuis maintenant 9 ans.

La stratégie de Samsung pour relancer la marque en 2020

Face à cette baisse des ventes, Samsung prépare une stratégie afin de remonter la pente. Le constructeur semblerait confiant quant à une relance du marché durant l’année 2021. La firme sud-coréenne a d’ailleurs annoncé qu’elle espérait atteindre les 307 millions d’unités vendues pour cette nouvelle année : 287 millions de smartphones et 20 millions de feature phone. Ainsi, une hausse des ventes de 14 % serait constatée par l’entreprise. Des chiffres ambitieux, mais qui corroborent avec la relance constatée durant le troisième trimestre 2020.

La question est maintenant de savoir comment ce géant du monde de la tech va réussir à maintenir le cap. Pour cela, l’entreprise souhaite tout miser sur les smartphones 5G, principalement sur le marché milieu de gamme et entrée de gamme. Une stratégie somme toute obligatoire étant donné que les autres constructeurs n’ont pas attendu Samsung pour s’engouffrer dans cette optique. Deuxième point, l’entreprise espère un succès fracassant avec ses modèles haut de gamme et notamment ses futurs Galaxy S21 ainsi que ses smartphones pliables. Les ambitions du constructeur sont de vendre 49,8 millions de ces smartphones premium durant l’année 2021. Pour rappel, l’entreprise souhaite très prochainement proposer des smartphones pliables plus abordables.

