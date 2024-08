Portal:m transforme la mode à la London fashion week

La London Fashion Week s’apprête à accueillir une révolution dans le monde de la mode. Le 13 septembre, Portal:M, Makalot et ViewSonic présenteront une exposition phygitale unique, alliant technologie 3D et stylisme. Cette expérience immersive promet de redéfinir la manière dont nous percevons la mode.

Portal:M et Makalot : une collaboration innovante

La startup taïwanaise Portal:M organise une exposition sans précédent avec le soutien de Makalot, grand fabricant de vêtements. Ensemble, ils proposeront une fusion novatrice de technologie et de mode. En collaboration avec ViewSonic, cette exposition mettra en lumière la puissance de la technologie 3D.

Technologie 3D et mode : une fusion révolutionnaire

La technologie 3D est au cœur de cette exposition. Grâce à la participation de designers tels que Naya Rea, Ray Chu, PROJECTbyH., et AutoNarrative by Eve Lin, l’événement promet des œuvres d’art en 3D spectaculaires. Les écrans interactifs de pointe et les projecteurs de ViewSonic rendront cette expérience encore plus immersive.

Les designers en vedette lors de l’exposition phygitale

L’exposition accueillera des créateurs renommés. Naya Rea présentera ses designs iconiques dans le monde numérique. Ray Chu, fervent défendeur de la diversité, fusionnera technologie et mode. Le projet « RE-INCARNATION » de ProjectbyH. réimaginera les textiles avec des matériaux naturels. Enfin, AutoNarrative by Eve Lin proposera un court-métrage 3D mêlant héritage taïwanais et modernité.

Informations pratiques pour assister à l’événement

L’exposition aura lieu le 13 septembre de 13h à 17h30 à Protein Studios, Shoreditch, Londres. Les visiteurs commenceront leur parcours dans une « épicerie » pour finir dans une pièce immersive. Inscrivez-vous en ligne et suivez @portalm.io sur Instagram pour plus d’informations et la chance de recevoir un goodie bag.

En somme, Portal:M et ses partenaires proposent une expérience unique qui marquera les esprits. La fusion de la technologie 3D et de la mode ouvre de nouvelles perspectives pour l’industrie. Ne manquez pas l’occasion de découvrir cette révolution lors de la London Fashion Week.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Quelle est la différence entre le Game Pass et le Game Pass Ultimate ?