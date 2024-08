Hisense et Black Myth : Wukong transforment le jeu TV

L’union de Hisense, géant de l’électronique, avec le jeu Black Myth : Wukong révolutionne l’expérience de jeu sur télévision. Ce partenariat met en lumière le lancement d’un mode image exclusif, optimisé pour le nouvel RPG épique. Découvrons ensemble comment cette collaboration améliore le divertissement domestique.

Partenariat Hisense et Black Myth : Wukong

Hisense a annoncé son partenariat global avec le jeu Black Myth : Wukong, coïncidant avec le lancement mondial du jeu. En tant que partenaire officiel, Hisense introduit un mode image exclusif sur ses téléviseurs, promettant une immersion totale dans l’univers fantastique de Wukong.

Caractéristiques du mode image exclusif

Ce mode spécial est conçu pour amplifier les graphismes du jeu, utilisant des technologies avancées pour enrichir la qualité visuelle. L’inclusion de HDR, un étalonnage des couleurs précis et une amélioration des détails dans les zones sombres, permettent d’obtenir des images vibrantes et détaillées. Les joueurs seront captivés par des scènes de combat dynamiques et des environnements richement texturés, le tout optimisé par Dolby pour une expérience sonore enveloppante.

Téléviseurs Hisense recommandés pour le jeu

Les modèles de téléviseurs Hisense ULED Mini-LED U7 et QLED E7 PRO sont désormais les écrans officiels recommandés pour jouer à Black Myth : Wukong. Ces téléviseurs offrent des performances de pointe avec un mode de jeu PRO de 144 Hz et un taux de rafraîchissement de 240 Hz, assurant une fluidité exceptionnelle. Ils intègrent également la technologie Quantum Dot Color pour des couleurs éclatantes et des systèmes de rétroéclairage sophistiqués.

Cette collaboration entre Hisense et Black Myth : Wukong est un véritable tournant pour les aficionados de jeux vidéo, offrant une expérience immersive inégalée. Les téléviseurs spécialement adaptés promettent de transformer chaque session de jeu en une aventure époustouflante, établissant une nouvelle norme dans le divertissement domestique. En somme, le partenariat Hisense et Black Myth : Wukong redéfinit ce que signifie jouer à la maison.

