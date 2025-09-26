iPhone 17 : des dysfonctionnements au niveau du Wi-Fi inquiètent les utilisateurs

Depuis la sortie de l’iPhone 17, de nombreux utilisateurs signalent des problèmes de connexion Wi-Fi. Ces dysfonctionnements, parfois aléatoires, affectent la stabilité du réseau et la vitesse de navigation. Les plaintes se multiplient sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux. Apple n’a pas encore officiellement réagi, mais les premières analyses techniques permettent de mieux comprendre l’origine de ces perturbations.

Une instabilité du Wi-Fi qui touche plusieurs modèles de l’iPhone 17

Les problèmes de Wi-Fi ne concernent pas uniquement l’iPhone 17 classique. Cela concerne aussi les modèles Pro et Air. Les utilisateurs évoquent des coupures soudaines, des ralentissements importants ou une incapacité à se reconnecter automatiquement à leur réseau domestique. Ces anomalies surviennent même lorsque le signal est fort et stable, ce qui rend le diagnostic plus complexe. Certains ont tenté de réinitialiser leurs paramètres réseau ou de changer de routeur, sans amélioration notable.

Ce phénomène semble lié à la nouvelle puce N1, introduite par Apple pour gérer les connexions locales. Bien qu’elle soit censée améliorer la compatibilité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, elle pourrait être à l’origine de conflits logiciels ou de bugs dans la gestion des réseaux. Les experts évoquent une possible mauvaise optimisation entre la puce N1 et le système iOS 18, qui pourrait être corrigée dans une future mise à jour. En attendant, les utilisateurs doivent composer avec une expérience parfois frustrante.

Une mise à jour attendue pour corriger le tir

Face à la montée des plaintes, Apple pourrait bientôt proposer une mise à jour corrective. Les développeurs testent déjà iOS 18.0.1, qui inclurait des ajustements pour améliorer la stabilité du Wi-Fi. Cette version est actuellement en phase bêta et les premiers retours sont plutôt encourageants. Certains testeurs affirment que les coupures sont moins fréquentes et que la reconnexion automatique fonctionne mieux. Toutefois, le déploiement public n’a pas encore de date officielle.

En parallèle, Apple recommande aux utilisateurs de maintenir leur système à jour et d’éviter les réseaux publics instables. Il est aussi conseillé de désactiver temporairement certaines fonctions comme le partage de connexion ou AirDrop, qui utilisent la même puce N1. Ces gestes simples peuvent limiter les interférences et améliorer la qualité du signal. Si les problèmes persistent, il est possible de contacter le support Apple ou de se rendre en boutique pour un diagnostic plus poussé.