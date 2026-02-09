Hoymiles HiOne : une avancée majeure pour l’énergie à domicile

Hoymiles HiOne révolutionne le stockage d’énergie pour les maisons intelligentes. Ce nouveau système s’adresse à tous ceux qui cherchent à gagner en indépendance énergétique. Plus compact, puissant et rapide, il promet une gestion de l’énergie simple et connectée. Voici pourquoi ce lancement attire l’attention dans le secteur de l’énergie résidentielle.

Innovation : HiOne, la nouvelle référence du stockage résidentiel

Le HiOne de Hoymiles marque un tournant important. Ce système de stockage d’énergie par batterie (BESS) tout-en-un offre une solution complète. Il intègre un onduleur, une batterie et un système de gestion intelligente (EMS) dans un seul appareil. Grâce à son design minimaliste, il occupe 20% moins d’espace au sol et 50% moins d’espace mural que les modèles classiques. Son esthétique type « mobilier » et sa facilité d’intégration séduisent les propriétaires modernes.

Le système tout-en-un Hoymiles HiOne : caractéristiques majeures

HiOne assure une alimentation ininterrompue même en cas de coupure de réseau. Cela grâce à une commutation de secours immédiate. La plateforme de surveillance S-Miles Cloud permet un contrôle total de la consommation et de la production d’énergie. Son efficacité atteint 98,5 %. Avec quatre points MPPT de 20A, il gère différents toits et configurations facilement. Les utilisateurs peuvent adapter la capacité de stockage de 8 à 64 kWh, selon leurs besoins.

Sécurité, performance et économies avec Hoymiles HiOne

La sécurité est une priorité : HiOne utilise des cellules de batterie de haute qualité avec un contrôle précis. Cela garantit plus de 8 000 cycles de vie. La technologie avancée permet de mélanger des batteries anciennes et neuves, rendant le système évolutif. De plus, la fonction AI-TOU optimise la charge suivant les prix de l’électricité, aidant à réduire considérablement les factures énergétiques.

Pour conclure, Hoymiles HiOne s’impose comme une solution innovante pour maîtriser sa consommation d’énergie à la maison. Avec son design intelligent, ses performances élevées et ses fonctions de gestion modernes, il répond parfaitement aux attentes des familles qui cherchent l’autonomie énergétique. HiOne montre clairement la nouvelle direction des foyers connectés et durables.

