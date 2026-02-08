Immersion spectaculaire : Samsung révolutionne l’affichage pro

Samsung ne cesse d’innover dans le domaine des écrans professionnels. Ainsi, lors du salon Integrated Systems Europe (ISE) 2026 à Barcelone, la marque a dévoilé une série de nouveautés qui promettent de révolutionner les environnements professionnels les plus exigeants. Parmi elles, le Spatial Signage, une technologie d’affichage 3D sans lunettes, fait sensation aux côtés de nouveaux écrans grand format et d’outils boostés par l’intelligence artificielle. Voici un tour d’horizon de ces annonces qui placent encore une fois Samsung sur le devant de la scène.

Spatial Signage : Quand l’affichage 3D s’impose en entreprise

Premier temps fort de ce lancement : la présentation du Spatial Signage de 85 pouces. Cet écran impressionne par ses capacités d’affichage 3D immersif sans besoin de lunettes spécifiques. Grâce à sa technologie 3D Plate brevetée, il offre une profondeur saisissante derrière la dalle tout en gardant la netteté des images 2D classiques. Les détails ressortent, les couleurs brillent… Impossible de détourner le regard !

L’écran 85 pouces, au format portrait 9:16, propose une résolution 4K UHD.

Il donne ainsi vie à des visuels à 360°, parfaitement adaptés aux boutiques de luxe, aux musées et aux espaces de divertissement. De plus, avec seulement 52 mm d’épaisseur et 49 kg sur la balance, il se fond harmonieusement dans les espaces design et compacts. Enfin, bonne nouvelle : des versions 32 et 55 pouces arriveront bientôt afin d’élargir la gamme.

Cette innovation ne passe pas inaperçue. Déjà nommé aux prix de l’innovation du CES 2026 et de l’IFA 2025, le Spatial Signage s’affirme comme une référence incontournable pour l’affichage digital de demain.

L’écrin XXL pour la communication d’entreprise

Sous les projecteurs également, les nouveaux écrans professionnels grand format de Samsung imposent leur style dans les grands espaces d’accueil ou de conférence. Le dernier-né, le Micro RGB 130 pouces (modèle QPHX), mise sur une technologie Micro LED de pointe. Couleurs éclatantes, image ultra-précise et design épuré : tout y est pour impressionner dès l’entrée !

De son côté, l’écran The Wall All-in-One 108 pouces simplifie l’installation des murs LED. Résultat : un gain de temps considérable pour les entreprises, puisque, en deux heures à peine, les panneaux géants s’installent là où d’autres pouvaient auparavant prendre la journée. Ainsi, ces solutions complètent une gamme déjà riche, renforçant encore la position de leader mondial de Samsung sur l’affichage numérique.

L’intelligence artificielle et la collaboration à portée de main

Pour accompagner ces nouveaux écrans, Samsung introduit AI Studio.

Cette application puissante transforme en quelques clics des images en vidéos optimisées pour tous les écrans connectés. L’IA ajuste ombres, marges et fonds pour un rendu prêt à l’emploi, sans outil complexe ni prise de tête.

Du côté des réunions, les partenariats solides avec Cisco et Logitech apportent ainsi une fluidité accrue. Concrètement, les écrans géants Samsung reçoivent la prestigieuse certification Cisco, véritable gage d’une intégration simplifiée et d’une qualité vidéo impeccable pour la visioconférence. Par ailleurs, avec Logitech, Samsung propose une installation Express pour Microsoft Teams Rooms, réalisable en moins d’une heure. Une solution pensée pour séduire les équipes IT et les professionnels pressés.

En résumé, Samsung ne ménage pas ses efforts pour transformer l’expérience des entreprises. Écrans 3D spectaculaires, formats XXL, outils dopés à l’IA et collaborations stratégiques promettent des espaces professionnels toujours plus immersifs et performants. Et vous, qu’aimeriez-vous expérimenter en premier ? N’hésitez pas à partager vos impressions ou à relayer cet article autour de vous !