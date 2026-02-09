Field Medical dévoile une percée majeure contre la fibrillation auriculaire

Field Medical innove dans le traitement des arythmies cardiaques. Lors du Symposium sur la fibrillation auriculaire 2026, la société a présenté les résultats de l’essai clinique Field PULSE. Cette présentation marque une avancée majeure dans l’utilisation de la PFA à haute tension pour soigner la fibrillation auriculaire. Découvrons comment ces nouvelles données pourraient transformer la prise en charge des patients.

Résultats clés de l’essai clinique Field PULSE sur la PFA

L’étude Field PULSE a testé une technologie d’ablation par champ pulsé (PFA) délivrant de l’énergie en moins d’une seconde. Cette méthode permet de créer des lésions cardiaques en moins de 200 millisecondes. Grâce à cette rapidité, le traitement se fait en un temps record, tout en maintenant une grande précision.

Temps médian d’isolation bilatérale des veines pulmonaires : 12,5 minutes

Pas d’événement indésirable grave lié au dispositif

Amélioration progressive de l’isolation grâce à une forme d’onde optimisée

Ces résultats démontrent une efficacité accrue et une sécurité rassurante pour les patients.

Avancées de la technologie d’ablation FieldForce™ de Field Medical

La technologie FieldForce™ de Field Medical utilise un cathéter à détection de contact. Cela permet une ablation point par point sans besoin de contact prolongé. La plateforme s’appuie sur la technologie propriétaire FieldBending™ pour délivrer un champ électrique précis et adapté.

Cette approche garantit une intervention plus flexible pour les médecins et réduit la dépendance à la stabilité du cathéter. Ainsi, le processus devient aussi rapide que performant, limitant les obstacles liés aux mouvements cardiaques pendant l’intervention.

Sécurité et efficacité des traitements des arythmies cardiaques

La sécurité était une priorité pour Field Medical lors de l’essai Field PULSE. Aucun cas de paralysie du nerf phrénique, de lésion rénale ou cérébrale n’a été détecté parmi les patients. En outre, la durabilité de l’isolation des veines pulmonaires augmente avec l’optimisation de la forme d’onde, atteignant 94,2 % par veine et 84,6 % par patient.

Notons aussi que la plateforme vise à traiter les arythmies aussi bien auriculaires que ventriculaires, ce qui la rend polyvalente pour les cardiologues.

En conclusion, Field Medical et sa plateforme FieldForce™ ouvrent la voie à des traitements plus sûrs, rapides et efficaces des arythmies cardiaques. Les résultats de l’essai Field PULSE soulignent l’importance de l’innovation dans le domaine médical. Grâce à cette avancée, de nombreux patients peuvent espérer une prise en charge mieux adaptée de la fibrillation auriculaire. L’avenir de l’ablation par champ pulsé semble désormais plus prometteur que jamais.

Lisez notre dernier article tech : Cygames annonce le retour de Granblue Fantasy: Relink avec l’extension Endless Ragnarok