Cygames annonce le retour de Granblue Fantasy: Relink avec l’extension Endless Ragnarok

Granblue Fantasy est sans doute l’une des licences vidéoludiques que nous avons le plus parlé sur Le Café du Geek, car la raison est simple : elle ne cesse de proposer de nouveaux contenus à sa communauté. Et, hier encore, nous avons encore eu une bonne nouvelle de plus de la part de Cygames. Le studio Japonais a officialisé Endless Ragnarok, une version enrichie de Granblue Fantasy: Relink qui entend relancer durablement son action-RPG coopératif. Nouveaux contenus , mécaniques inédites, cross-play…on fait le point.

Une version “définitive” pour faire renaître la saga

Présenté lors du Nintendo Direct Partner Showcase de jeudi dernier, Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok n’est pas un simple patch. Il s’agit d’une édition remaniée et augmentée, conçue pour prolonger l’expérience originale tout en attirant un nouveau public. Cygames parle d’une version “définitive”, intégrant à la fois une continuité scénaristique et des systèmes de jeu profondément retravaillés.

Au cœur d’Endless Ragnarok se trouve une nouvelle histoire principale, qui prend place après les événements du jeu original. Cette extension narrative introduit de nouvelles menaces, dont des ennemis inédits liés au Ragnarök, et explore davantage certaines régions clés de l’univers de Granblue Fantasy. Cygames ajoute également The Conflux, un mode solo indépendant axé sur des défis évolutifs, pensé pour les joueurs en quête de contenu exigeant et rejouable.

Côté gameplay, Endless Ragnarok introduit de nouvelles mécaniques autour des invocations, avec notamment des phases de contrôle direct et l’apparition de combos spéciaux appelés Primal Burst. La progression des personnages est enrichie grâce à de nouveaux traits avancés, tandis que de nouveaux boss et quêtes coopératives supplémentaires viennent étoffer l’endgame. Deux nouveaux personnages jouables, Beatrix et Eustace, rejoindront également le jeu. Chacun d’eux apporte un style de combat distinct et plus orienté vers la coopération.

Ci-dessous la bande-annonce :

Bonne nouvelle pour la communauté : le jeu proposera le cross-play complet entre toutes les plateformes, avec un mode multijoueur jusqu’à quatre joueurs. Une beta fermée sortira le 13 mars 2026 afin de tester ces fonctionnalités en amont.

Granblue Fantasy: Relink Endless Ragnarok sera disponible le 9 juillet 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC (Steam) et Nintendo Switch 2. Les joueurs possédant déjà le jeu de base bénéficieront d’une mise à niveau payante.