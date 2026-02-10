Phemex TradFi lance une offre irrésistible et simplifie le trading 24/7

La plateforme crypto Phemex bouleverse le marché des échanges. Avec le lancement de Phemex TradFi, elle offre aux utilisateurs un accès inédit aux contrats à terme sur actifs traditionnels. Cette nouveauté mise sur une disponibilité continue et des frais réduits pour séduire de nouveaux traders. Découvrons ensemble les atouts de ce service innovant.

Phemex TradFi : une plateforme de négociation accessible 24/7

Grâce à Phemex TradFi, il est désormais possible de négocier des contrats à terme liés à des actions et métaux précieux, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement aux marchés traditionnels, toujours soumis à des horaires fixes, cette plateforme permet d’agir à tout moment sur les événements mondiaux. Ainsi, même la nuit ou le week-end, les investisseurs gardent la main sur leurs portefeuilles. La gestion des contrats se fait dans un univers dédié à la cryptomonnaie, tout en restant ouvert à la finance classique.

Les avantages d’un centre d’échanges tout-en-un chez Phemex

En choisissant Phemex TradFi, les utilisateurs ont accès à un centre d’échanges tout-en-un. Cette solution innovante permet de regrouper la gestion de ses actifs numériques et traditionnels. Les contrats à terme sont réglés en USDT, favorisant la simplicité. De plus, la transparence des prix est assurée, grâce à un mécanisme basé sur la confrontation entre acheteurs et vendeurs. Phemex prévoit aussi d’introduire la copie de positions pour faciliter la gestion stratégique. L’idée reste la même : proposer aux investisseurs une expérience fluide, claire et innovante.

Un carnaval sans frais pour attirer les utilisateurs vers TradFi

Pour accompagner ce lancement, Phemex organise un carnaval sans frais. Pendant 3 mois, la négociation des contrats à terme sur actions se fait sans frais. À cela s’ajoute un fonds d’incitation de 100 000 dollars, destiné à récompenser les utilisateurs participant activement et de manière responsable. Enfin, un mécanisme de remboursement couvre les potentielles pertes lors de la première transaction, renforçant la confiance et la sécurité des nouveaux venus.

En conclusion, Phemex TradFi marque un tournant pour la plateforme crypto en élargissant son offre aux actifs traditionnels. Les utilisateurs bénéficient d’une flexibilité maximale, de solutions transparentes et d’une sécurité accrue. Avec son carnaval sans frais, Phemex veut attirer de nouveaux traders tout en fidélisant les habitués. L’objectif est clair : devenir un acteur majeur des échanges mondiaux, en alliant finance numérique et traditionnelle.

Lisez notre dernier article tech : Immersion spectaculaire : Samsung révolutionne l’affichage pro