Adyen Uber partenariat : une expansion mondiale qui simplifie la vie

Le partenariat entre Adyen et Uber connaît une nouvelle étape majeure. Ces deux géants renforcent leur collaboration, avec un objectif clair : faciliter le paiement et améliorer l’expérience client dans le monde entier. Découvrons comment Adyen et Uber transforment ensemble la mobilité et le paiement global.

L’extension mondiale du partenariat entre Adyen et Uber

Adyen reste le partenaire clé des paiements pour Uber. Avec ce nouvel accord, la plateforme de paiement prend désormais en charge de nouveaux marchés comme les Émirats arabes unis, Hong Kong et les Caraïbes. La couverture s’étend aussi dans des pays stratégiques tels que le Japon, le Mexique et l’Australie. Grâce à cette expansion, l’accès à un service Uber devient encore plus facile pour des millions d’utilisateurs à l’international.

Nouvelles méthodes de paiement pour une expérience optimisée

Ce partenariat ne se limite pas à une simple extension géographique. Désormais, Uber pourra offrir encore plus de méthodes de paiement locales. Par exemple, Pix est disponible au Brésil, AfterPay en Australie et WeChat Pay dans plusieurs régions. Cela permet de mieux répondre aux besoins des clients et d’optimiser le processus de réservation.

Réduction des refus de paiement

Plus de flexibilité pour les utilisateurs

Meilleure adaptation aux habitudes locales

Cette diversité garantit une expérience fluide, peu importe le pays où l’on voyage.

Le lancement des kiosques Uber : une solution pour les voyageurs

Uber innove avec le lancement des kiosques, disponibles dans des lieux stratégiques comme les aéroports. Alimentés par les terminaux Adyen, ces kiosques permettent de commander un Uber sans application mobile. Il suffit de choisir sa destination, puis de retirer un reçu papier avec les détails de la course. Cette solution simplifie la vie des voyageurs qui n’ont pas de forfait local ou de smartphone adapté lors de leur arrivée.

En résumé, le rapprochement entre Adyen et Uber améliore la mobilité et le paiement dans le monde entier. Grâce à de nouveaux marchés, plus de méthodes de paiement et des kiosques innovants, le duo rend le transport encore plus accessible. L’innovation continue promet de belles surprises pour tous les utilisateurs, qu’ils soient habitués ou nouveaux venus.

