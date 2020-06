Chrome va consommer moins de RAM, tweets vocaux et Facebook cache les messages politiques – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (18 juin). Au programme aujourd’hui, Facebook permet de cacher les messages politiques, Google Chrome va consommer moins de RAM et Twitter lance les tweets vocaux.

Avec la pandémie du COVID-19, Twitter a accueilli beaucoup d’utilisateurs à travers le monde. C’est pourquoi celle-ci tente de résoudre certains problèmes du réseau social mais aussi de rajouter des fonctions (comme avec les Fleets). Aujourd’hui, elle continue sur cette voie en introduisant les tweets audio. Son fonctionnement est le même qu’un tweet standard sauf qu’à la place d’une image ou d’une vidéo, il s’agit d’un message audio. Pour créer un tweet audio, c’est très simple. Il suffit de créer un tweet comme d’habitude puis de cliquer sur le bouton en forme d’ondes sonores à côté de celle pour l’appareil photo. Comme pour les tweets il y a autrefois, ces tweets audio ont une limitation de 140 secondes. Pour le moment, cette fonctionnalité est seulement disponible pour quelques utilisateurs d’iOS. Nous n’avons pas encore de date quand à sa sortie sur Android.

Google Chrome va baisser sa consommation de RAM

Google Chrome est comme chacun le sait, le navigateur le plus populaire sur toutes les plateformes, loin devant la concurrence. Et le principal défaut qui lui est bien souvent reproché est sa consommation élevée de la mémoire vive. En effet, chaque onglet ouvert de Chrome augmente la quantité de RAM utilisée, plus que le font les autres applications similaires. Mais grâce à la dernière importante mise à jour de Microsoft pour Windows 10, ses performances pourraient être améliorées grâce à la réduction de la RAM consommée. A l’origine pour les applications du Microsoft Store, la solution Segment Heap pourrait faire gagner presque 30% de ressources utilisées en moins pour le même usage.

Déjà testé avec le navigateur Edge de Microsoft, un développeur de Google a récemment affirmé que la solution serait adoptée par Chrome, tournant aussi sur une base Chromium Open Source. Il faudra détenir la mise à jour de Mai 2020 pour Windows pour profiter de gain de ressources une fois que la fonction sera déployée.

Facebook va cacher les messages politiques

Aux vues des prochaines élections présidentielles américaines, Facebook se veut neutre pour ses utilisateurs. La firme américaine, qui s’est retrouvée dans la tourmente en 2016, se rattrape en 2020 en proposant de nouvelles options. Dans un premier temps, Facebook diffusera des informations pour aider les gens à aller voter et dans un second temps, il sera possible de masquer les contenues politiques sur le réseau social. La vaste campagne d’information se déroulera durant tout le mois de novembre et informera les utilisateurs américains, sur Facebook et Instagram, des dates des élections et diverses autres informations. Trouver son bureau de vote, vérifier son inscription sur les listes électorales, des renseignements sur l’élection seront aussi accessibles directement sur Facebook.

Le plus grand réseau social du monde prévoit d’offrir la possibilité à ses utilisateurs de supprimer les publicités politiques et indiquera que certaines publications ont été achetées par un organisme à but politique. Des dispositifs pertinents qui pourraient éviter à Facebook de se retrouver une nouvelle fois face au Congrès américain.

On espère que les actualités du jour autour de Twitter, Facebook et Google Chrome. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

