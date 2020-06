Spider-Man New Generation : la suite entre en production !

En 2018 était sorti le film Spider-Man New Generation. Ce film d’animation de Sony Pictures, produit par Phil Lord et Christopher Miller (21 et 22 Jump Street, La Grande Aventure LEGO) nous proposait une vision originale de l’univers du super-héros. Il nous racontait l’histoire de Miles Morales, un jeune adolescent new-yorkais qui se fait mordre par une araignée radioactive. Cette morsure lui procure des pouvoirs surnaturels qui feront de lui le nouveau Spider-man. Il découvre qu’un criminel nommé le Caïd met au point un accélérateur de particules permettant d’accéder à d’autres dimensions. L’activation de cet appareil ramène un certain Peter B. Parker dans l’univers de Miles, qui est nul autre que le Spider-Man de son univers. Peu à peu, il va faire la rencontre d’autres hommes-araignées venus d’autres dimensions. Leur mission : vaincre le Caïd et réussir à rentrer chez eux.

Ce film fit un joli succès au box-office. Il rapporta 375 millions de dollars dans le monde pour un budget de 95 millions. Mais surtout, il remporta les éloges des fans, des spectateurs et de la critique, séduits par son style graphique somptueux ou encore sa musique entre autres. Le film remporta plusieurs prix et est considéré comme une des meilleurs adaptations de Spider-Man au cinéma.

Il faut savoir qu’un projet de suite à Spider-Man New Generation fut établi avant même sa sortie. En effet, le film suscitait déjà un « incroyable buzz« . Suite à cela, Sony, dès novembre 2018 (le film est sorti en décembre), a commencé à réfléchir à un projet de suite.

Et c’est le 8 juin dernier que Nick Kondo, lead animator ayant travaillé sur le premier film, a officialisé sur Twitter la mise en chantier de cette suite ! En effet, il annonce « Premier jour de travail ! » dans un tweet qu’il accompagne d’une vidéo teaser. D’une durée de 10 secondes, elle annonce une date de sortie pour 2022.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Déjà en novembre 2018, deux personnes ont été affiliés au projet. Ainsi, nous devrions retrouver au scénario Dave Callaham qui a travaillé sur les deux premiers Expendables et Wonder Woman 1984. C’est également lui qui scénarise le remake du Hercules de Disney en live-action. À la réalisation, nous devrions retrouver Joaquim dos Santos, plus connu pour son travail sur des séries. Il a notamment travaillé sur Avatar, son spin-off La légende de Korra et sur Voltron.