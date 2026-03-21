Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons : le roman qui efface les frontières

J’ai ouvert Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons un après midi de week-end, assis dans mon canapé avec une tasse de café. Je pensais lire une trentaine de pages avant de faire autre chose. Deux heures plus tard, la tasse était froide et j’avais oublié de regarder l’heure. Ce roman de Thomas Jeanjean, publié sous son nom d’artiste Oli Ondor, est l’un de ces livres qui vous aspirent sans prévenir. On plonge dans un Londres des années 80. Finalement, on ressort de l’autre côté avec quelque chose de difficile à nommer, un sentiment proche de celui qu’on a après un très bon film. La promesse du titre n’est pas qu’une formule : lire ce roman, c’est réellement halluciner.

Notre avis en bref : faut-il l’acheter ?

A 25 euros Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons s’adresse à tous ceux qui veulent retrouver le plaisir de se perdre dans une histoire sans avoir besoin d’un écran. Le roman mêle aventure fantastique, mythologie grecque et récit intime avec une fluidité déconcertante. De plus, Thomas Jeanjean écrit avec les yeux d’un cinéaste : chaque scène est construite comme un plan, avec une lumière, une atmosphère, un son. Le résultat est accessible dès les premières pages, y compris pour les lecteurs peu habitués à ce style. Cependant, ceux qui cherchent un roman de genre classique et balisé pourraient se sentir déstabilisés par son hybridité assumée. C’est justement là que réside sa force.

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Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons : un livre ou une expérience visuelle ?

Quand on tient ce roman entre les mains pour la première fois, on ne s’attend pas à ce qu’il ressemble à ça. Le format broché est généreux, avec 384 pages dans une police lisible et aérée. Mais l’élément qui frappe vraiment, c’est la présence de plus de 80 illustrations cinématographiques intégrées au fil du texte. Il s’agit de visuels générés avec soin.

Ces illustrations ne sont pas des décorations. Elles fonctionnent comme des arrêts sur image dans un film. Elles précisent une ambiance, ancrent une scène, donnent corps à un personnage. On pourrait presque se demander si ce n’est pas un hybride de roman et de BD. Par ailleurs, la couverture elle-même donne le ton avec ses teintes sombres et sa silhouette noyée dans une lumière chaude, quelque chose entre l’affiche d’un film et la cover d’un vinyle.

D’ailleurs, l’auteur a une trajectoire atypique. Poussé par une soif de découverte, il a quitté le sud de la France à vingt ans pour travailler dans des bars londoniens. Ensuite il est parti voyager dans divers pays comme l’Australie ou bien le Mexique. Ce parcours de baroudeur se ressent à donc chaque page, le regard est sensoriel, ancré dans le mouvement et le bruit du monde réel.

Que raconte vraiment le roman de Thomas Jeanjean ?

Pour comprendre ce que Thomas Jeanjean a écrit, il faut d’abord accepter que Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons ne rentre dans aucune case proprement. Voici les grandes lignes de l’ouvrage :

Genre : fantasy urbaine avec des éléments de mythologie grecque

Cadre : Londres, années 80, entre bars enfumés et monde parallèle souterrain

Personnage principal : Théodore Simmons, barman rêveur et amoureux perdu

Déclencheur : le retour de Lana Blackwood, son amour de jeunesse qu’il croyait mort

Enjeu central : libérer par accident les pouvoirs du casque d’Arès et réveiller un monstre des profondeurs

Dimension initiatique : une odyssée des sommets de l’Himalaya aux abysses océaniques

Ce qui distingue ce roman de ses voisins de genre, c’est son rapport à la fête. Dans la plupart des récits fantastiques, la vie ordinaire sert juste de tremplin. Ici, les bars londoniens sont un symbole. Ils représentent cette société moderne fascinée par le mouvement et le bruit, mais hantée par un besoin de sens. Théodore observe ce spectacle chaque soir depuis son comptoir. Il y voit sa propre vie se refermer sur lui.

Ensuite vient la bascule. Lana réapparaît. Le « Monde d’en bas existe ». Et Théodore se retrouve, avec pour seule issue de traverser des contrées enchantées accompagné d’un gladiateur divin et d’un prince vaillant. Le roman évoque par moments la magie discrète d’Harry Potter, la mythologie accessible de Percy Jackson et la flamboyance trouble de Gatsby le Magnifique. Cependant, ici, la fête n’est pas un décor : elle est un symptôme.

Pourquoi l’écriture d’Oli Ondor accroche dès les premières pages ?

Ce qui m’a surpris, c’est la lisibilité du texte. Thomas Jeanjean a réussi par ailleurs quelque chose de difficile. Il a écrit un roman dense, riche en imaginaire et en références mythologiques, tout en le rendant fluide pour un lecteur non initié. Les dialogues sont vifs, les descriptions courtes et percutantes, sans lourdeur explicative.

L’écriture sensorielle est probablement l’atout le plus distinctif de ce roman. On entend la pluie sur les pavés londoniens, on perçoit la chaleur moite des foules dansantes. On sent la solitude qui s’installe après la fête, quand le silence prend la place de la musique. C’est une belle écriture.

Pourtant, certains passages s’emballent dans leur propre ambition. Quelques scènes d’action auraient gagné à être resserrées. En revanche, les moments de tension émotionnelle, notamment ceux entre Théodore et Lana, sont calibrés avec une justesse qui tranche avec l’agitation de l’intrigue principale.

Lire Les Fabuleuses Hallucinations : pour qui et dans quelle situation ?

J’ai lu ce roman dans deux conditions très différentes. Premièrement dans mon canapé, le soir, avec une ambiance calme : c’est l’idéal. Le texte se déploie, les illustrations prennent toute leur place, et on entre dans un état proche de la transe narrative. Deuxièmement dans le train, avec des perturbations, des annonces sonores et une tablette instable comme sait si bien le faire la SNCF. Toutefois, l’accroche du roman résiste très bien. La structure narrative en courts chapitres permet de s’y replonger facilement après une interruption.

En pratique, ce roman convient parfaitement à trois profils. Les lecteurs de 15-35 ans en quête d’une fantasy accessible sans dictionnaire mythologique. Les curieux qui trouvent les romans de genre trop fermés sur eux-mêmes. Enfin, les lecteurs fatigués des écrans qui veulent retrouver l’évasion sans mettre les pieds dans une série.

Faut-il vraiment acheter Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons ?

Voilà la vraie question. À environ 25 euros, ce roman offre quelque chose que la plupart des livres à ce prix ne proposent pas. Il s’agit d’une expérience visuelle et narrative complète, avec des illustrations intégrées, un univers cohérent et une histoire qui tient la route sur 380 pages.

Ce n’est pas un roman parfait. Certains passages manquent un peu de souffle à mon goût, et l’intrigue se complexifie et peu perdre légèrement certains lecteurs dans les deux derniers tiers. Cependant, la promesse d’évasion est tenue, et c’est l’essentiel.

C’est un roman immersif à recommander particulièrement comme cadeau pour un lecteur qui n’a pas ouvert un livre depuis longtemps. C’est un roman généreux, sans snobisme, conçu pour donner envie de lire plutôt que pour impressionner. Thomas Jeanjean a construit autour de ce livre un véritable écosystème artistique. L’univers visuel du roman est aussi accessible sur le profil officiel de l’auteur pour découvrir les projets en cours.

Au final, Les Fabuleuses Hallucinations de Théodore Simmons est un roman qui mélange beaucoup de choses de choses : mythologie grecque, romance des années 80, fantasy urbaine, aventure épique. Pourtant, il fonctionne. De plus, Thomas Jeanjean a le sens du rythme, l’œil d’un auteur qui écrit ce qu’il a vécu plutôt que ce qui se vend.

Verdict : recommandé si vous cherchez une fantasy visuelle accessible, moins pertinent si vous voulez un récit très balisé.

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