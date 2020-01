iPad Pro 2020 : Le point sur les rumeurs (Janvier 2020)

Dans le monde des rumeurs et autres Leaks, il y a l’analyste Ming-Chi Kuo. Maintenant, nous avons le célèbre OnLeaks qui cette fois dévoile un design de ce que pourrait être les futurs iPad Pro en 2020. Pour le coup, c’est très probable. On décortique cela ensemble. Prenez un bon petit café, laissez vous guider en lisant tranquillement cet article.

Le triple capteur des iPhone 11 Pro

Apple a lancé en septembre 2019, ces derniers iPhone 11 Pro et Pro Max qui ont les trois capteurs photos. Alors, oui cela a fait couler beaucoup d’encre. On aime ou pas, mais cela reste une affaire de gout et d’un besoin spécifique à chacun.

D’après OneLeaks, le géant de Cupertino semble vouloir positionner les trois capteurs des iPhone 11 Pro sur les iPad de 2020. En même temps, la tablette d’Apple n’a pas été réellement revue depuis 2018. Du coup, cela pourrait lui redonner un coup de pouce.

Clairement, ceux qui aiment prendre des photos ou faire des vidéos avec l’iPad seront très certainement satisfait de cette nouvelle configuration.

Deux modèles d’iPad Pro en 2020

Outre, le module triple capteur photo, il semble que la puce A13X sera installée dans les iPad 2020. Par contre, le célèbre OnLeaks n’est pas en mesure de dire quel matériau sera utilisé. Mais, il semble que l’on aura de l’aluminium ou du verre. On sait également, que les tablettes de 2020 auraient les mêmes tailles d’écrans que ces prédécesseurs. Du coup, respectivement 11 et 12,9 pouces.

Le design général des nouveaux iPad devrait être identique ou quasi proche de l’actuel. Apple pourrait lancer ces nouveaux iPad Pro en Mars 2020.

On peut aussi imaginer qu’Apple nous réserve de nouvelles fonctionnalités. Cela permettrait de donner d’avantage d’intérêt à la nouvelle tablette. En effet, ce secteur n’est pas au mieux de sa forme. Soyez tranquille, le café du geek vous tiendra informé de la suite des événements.