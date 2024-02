Manga – Deux nouveautés à ne pas louper !

L’actualité des sorties manga est toujours aussi dense ! Aujourd’hui, nous allons vous présenter quelques nouveautés parues et à paraître. Au menu, vous pourrez trouver de la sorcière, du chevalier et des beaux gosses. Bref, il y a ne pour tous les gouts.

Host Club : Une réédition du manga en Perfect Edition

Le tome 1 de « Host Club – Le Lycée de la Séduction » (aussi connu sous le titre « Ouran High School Host Club ») de Bisco Hatori introduit le lecteur à un univers unique et extravagant. L’histoire se déroule au lycée Ouran, une institution prestigieuse réservée à l’élite. Haruhi Fujioka, une étudiante boursière, cherche un endroit calme pour étudier et trébuche par mégarde sur le Host Club du lycée, un groupe d’étudiants masculins qui offrent leur compagnie aux jeunes filles de l’école.

En tentant de fuir, Haruhi casse accidentellement un vase extrêmement coûteux et se trouve endettée envers le club. Pour rembourser sa dette, elle est contrainte de travailler pour eux. Cependant, en raison de son apparence androgyne, elle est rapidement recrutée pour devenir un membre à part entière du club en tant que « host » masculin, trompant tous les clients sur son genre réel.

Le tome 1 explore les dynamiques et les interactions entre les membres du club et Haruhi, qui s’adapte progressivement à son nouveau rôle. Les personnages principaux incluent Tamaki Suoh, le charismatique président du club; Kyoya Ootori, le vice-président calculateur ; les jumeaux Hikaru et Kaoru Hitachiin, connus pour leurs pitreries et leur complicité ; Mitsukuni « Honey » Haninozuka, adorable et amateur de sucreries malgré son apparence enfantine ; et Mori, le silencieux protecteur de Honey.

Ce premier tome pose les bases de l’histoire, en introduisant les personnages et en mettant en scène des situations comiques, souvent dues à la confusion des genres et aux différences de classe sociale entre Haruhi et les autres membres du club. Le thème central tourne autour de l’amitié, de l’acceptation et de la découverte de soi, tout en abordant avec légèreté des sujets comme les stéréotypes de genre et la diversité sociale.



Le manga est disponible depuis le 14 février 2024 aux éditions Panini Manga.

Unnamed Memory : Le light novel adapté en manga

« Unnamed Memory », écrit par Kuji Furumiya, est une série de light novels qui a également disponible en manga. Le premier tome de cette série introduit l’histoire de deux personnages principaux venant de mondes très différents.

L’histoire commence avec le prince Oscar, héritier du royaume de Farsas, qui cherche désespérément un moyen de briser une malédiction qui pèse sur sa famille depuis des générations. Cette malédiction condamne tous les héritiers du trône à une mort précoce. Oscar apprend l’existence d’une puissante sorcière, Tinasha, qui vit recluse dans une forêt lointaine et qui possède le pouvoir potentiel de briser sa malédiction.

Déterminé, Oscar entreprend un long voyage pour la trouver et la convaincre de l’aider. Lorsqu’ils se rencontrent, Tinasha, qui est aussi connue sous le nom de « Sorcière de la Nuit Éternelle », est d’abord réticente à l’idée d’aider Oscar. Cependant, impressionnée par sa détermination et touchée par son histoire, elle accepte finalement de l’accompagner à Farsas pour tenter de lever la malédiction.

Le tome explore non seulement la quête d’Oscar pour sauver son futur, mais aussi le développement de la relation complexe entre lui et Tinasha. Alors qu’ils travaillent ensemble, des sentiments commencent à naître, bien que leur relation soit complexe par leurs origines et leurs rôles très différents dans le monde.

Ce premier volume pose les bases de l’univers fantastique de la série, avec ses éléments de magie, ses créatures mythiques et ses intrigues politiques. Il aborde des thèmes comme le destin, l’amour contre les conventions, et la lutte pour changer son propre destin. Le récit est riche en développement de personnages, en aventures et en mystères, promettant une saga captivante.

Le manga sera disponible à partir du 07 mars 2024 aux éditions Mana Books.