Google : le moteur de recherche profite de widgets pour afficher la météo et d’autres informations

Depuis de nombreuses années, le moteur de recherche Google propose Discover, une section permettant de découvrir plusieurs actualités en fonction des sujets que vous recherchez sur le web. Cependant, la firme américaine a déjà expliqué ne pas vouloir apporter cette fonctionnalité sur sa version bureau. Des tests en cours sur le moteur de recherche montrent tout de même l’arrivée de widgets pour afficher la météo et d’autres informations (tendances, émissions et films à regarder, bourse, évènements locaux et actualités autour du Covid).

Des widgets pour le moteur de recherche Google

9to5Google vient de dévoiler quelques ajouts pour le moteur de recherche Google. Le site a en effet découvert que la page d’accueil, connue pour son aspect très épuré et enjolivé régulièrement par des Doodle, tend finalement à évoluer avec l’arrivée de widgets.

Des petites cartes viennent en effet d’être ajoutées en bas du moteur de recherche. Il est d’ailleurs possible de les masquer en décochant l’option en bas à droite « Masquer le contenu« . En bas à droite de la page d’accueil de Google, nous pouvons remarquer la présence de sa ville ainsi qu’un message expliquant que les informations affichées sont « basées sur votre activité passée« .

Au total, six widgets prenant place en bas du moteur de recherche Google :

Météo ;

; Tendance ;

; Que regarder ;

; Bourse ;

; Évènements locaux ;

; Actualités Covid.

En survolant les widgets, des informations complémentaires sont affichées. Cliquer dessus permet ensuite de lancer une recherche ou d’accéder à une page web dédiée au sujet. Le site 9to5Google précise ensuite que l’arrivée de cette nouveauté ne concerne que deux de leur compte Google. Il conclut ainsi que cet ajout n’est pour le moment qu’en phase de test afin de déterminer si un déploiement global est justifié ou non.

