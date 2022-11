Spotify : l’application pour Apple Watch se refait une beauté

Spotify vient d’apporter une mise à jour importante pour son application watchOS. Ainsi, les Apple Watch profitent d’une refonte totale de l’application, avec au passage des améliorations très intéressantes. En effet, le téléchargement de la musique est maintenant plus rapide ; et l’interface mieux optimisée pour les montres connectées de la firme à la pomme.

Via un nouveau billet de blog, Spotify est venu annoncer une bonne nouvelle : du changement pour son application pour Apple Watch. La marque propose ainsi une bien meilleure expérience utilisateur sur montre connectée.

Dans les détails, la plateforme de streaming musical annonce qu’avec cette version, « vous pourrez plus facilement parcourir et choisir votre musique et vos podcasts préférés dans votre bibliothèque, et télécharger plus rapidement de la musique pour l’écouter hors connexion depuis la montre elle-même ». Il faut dire que le téléchargement était assez fastidieux auparavant. Quand cette fonctionnalité daignée marcher, cela pouvait prendre encore une bonne durée pour télécharger vos contenus favoris.

Comme le souligne The Verge, Spotify n’apporte toujours pas de meilleure qualité audio aux sons enregistrés sur l’Apple Watch. Les montres connectées restent ainsi limitées à un bitrate faible de 96 kb/s. Peut-être que les choses changeront prochainement avec l’arrivée de l’abonnement Hi-Fi. Pour rappel, le téléchargement de musique et podcast est assez récent sur l’application watchOS. La fonctionnalité remonte en effet à mai 2021.

Spotify ajoute ensuite que la nouvelle mise à jour apporte aussi « un nouveau design épuré avec des illustrations plus grandes, des animations et des fonctionnalités supplémentaires, comme un swipe pour aimer une chanson ». Il semble ainsi que le service prend maintenant plus au sérieux l’application pour Apple Watch, même si la réponse n’est pas encore 100 % à la hauteur de ce que propose Apple avec Apple Music.

