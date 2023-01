Disney+ : les séries et films à voir en février 2023

Février 2023 arrive très prochainement. Avant cette période, nous vous dévoilons les nouvelles séries et nouveaux films qui arriveront sur la plateforme de streaming vidéo Disney+ le mois prochain.

Nous pouvons notamment souligner l’arrivée des séries Anatomie d’un divorce ; le final de Wu-Tang : An American Saga ; ou encore Mila dans le multiverse ; mais aussi les films Darby and the Dead, L’appel de la forêt ainsi que le documentaire J-Hop in the Box.

Après un mois de janvier riche en contenus originaux, Disney+ a décidé d’un peu se calmer en février 2023. Nous découvrons tout de même que de multiples séries récentes seront disponibles, dont la dernière saison de Wu-Tang : An American Saga ; Mila dans le multiverse ; ainsi qu’Anatomie d’un divorce.

1er février :

Philadelphia – Saisons 8 à 15 ;

Chefs vs Wild ;

Tous en cœur ;

We are now – Saisons 1 à 3 ;

Cool Attitude : Encore plus cool – Saison 2 ;

Lignée de prédateurs – Saison 1.

8 février :

Destination Wild : Amérique centrale.

15 février :

Wu-Tang : An American Saga – Saison finale ;

Mort sur le campus ;

Jusqu’à la racine : histoires de cheveux ;

Où est le soldat Dulaney ? ;

Prime Time ;

Mila dans le multiverse ;

Faites vos jeux ;

Mira, Royal Detective – Saison 1 et 2.

22 février :

Anatomie d’un divorce ;

911 – Saison 5 ;

Web of Death ;

La vengeance par l’amour ;

Le club des barytons ;

Afrique : A la vie, à la mort – Saison 4.

Du côté des films, Disney+ mise sur deux grosses productions en février 2023 : le documentaire J-Hop in the Box se concentrant sur J-Hop, membre du célèbre groupe BTS ; ainsi que le film original Darby and the Dead, racontant l’histoire de Darby, une lycéenne qui voit des personnes mortes suite à une expérience de mort imminente.

8 février :

La sainte damnation.

10 février :

Bienvenue chez Doug : Le rendez-vous galant de Carl.

17 février :

La proie d’une ombre ;

J-Hop in the Box.

24 février :

L’appel de la Forêt ;

Poutine & Zelensky : deux hommes en guerre ;

Des bleus à l’âme.

27 février :

Darby and the Dead.

