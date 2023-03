Netflix : les séries et films disponibles en mars 2023

Il n’est jamais trop tard pour découvrir les nouveautés Netflix du mois. Avec un peu de retard, nous vous partageons ainsi la liste des séries et films ajoutés au catalogue du service de streaming vidéo en mars 2023.

Parlons tout d’abord de tous les contenus d’ores et déjà rendus disponibles en mars 2023. Netflix a tout d’abord eu droit à six films Spider-Man (Spider-Man 1, 2 et 3, The Amazing Spider-Man 1 et 2 et Spider-Man : Homecoming) ; la saison 5 de l’anime Detective Conan ; le tonitruant Fast & Furious : Hobbs & Shaw ; la comédie Bis avec Kad Merad et Frank Dubosc ; la saison 2 de Sex/Life ; le documentaire L’affaire Fourniret : dans la tête de Monique Olivier ; la saison 2 de la téléréalité Next in Fashion ; l’intense Cinquante nuances plus sombres ; la saison 4 de The Sinner ; ou encore la docu-série MH370 : l’avion disparu.

En cette fin de semaine, nous avons aussi eu droit à la partie 2 de la saison 4 de la célèbre série You ; la partie 2 du K-Drama The Glory ; le film original Luther : Soleil Déchu avec Idris Elba ; ou encore Roulez jeunesse avec Eric Judor.

Dans sa sélection des sorties du mois de mars 2023, Netflix mentionne ensuite l’arrivée des séries et films suivants :

15 mars : Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe.

16 mars : Shadow and Bone : La saga Grisha – Saison 2.



17 mars : Battle Massive ; Le roi des ombres ; L’éléphant magicien.



18 mars : Ad Astra.

22 mars : Son royaume – Saison 2.

23 mars : Bad Boys For Life ; The Night Agent.



24 mars : Love Is Blind – Saison 4.

29 mars : Wellmania.

30 mars : Riverdale – Saison 7.

31 mars : Kill Bok-Soon ; Agent Elvis ; Murder Mystery 2.



Dans le mois : Vinland Saga – Saison 2 ; Moi, Georgina – Saison 2.



