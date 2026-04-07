Rafraîchissez votre quotidien : Économies garanties avec les ventilateurs connectés Enki

Vous cherchez à réduire vos factures d’énergie tout en profitant d’un confort optimal à la maison ? Enki, spécialiste de la maison intelligente, frappe fort avec sa toute nouvelle gamme de ventilateurs de plafond connectés. Pensés pour s’intégrer parfaitement dans tous les intérieurs, ces appareils promettent non seulement de rafraîchir l’été, mais aussi d’optimiser le chauffage l’hiver. Et tout cela, sans exploser votre budget !

Le ventilateur de plafond connecté : un choix malin pour la maison

Que vous soyez frileux en hiver ou adepte de la fraîcheur en été, le ventilateur de plafond connecté devient l’allié incontournable. Contrairement aux idées reçues, il ne se contente pas de brasser de l’air. En été, il peut abaisser la température ressentie de 4°C. Mieux encore : en complément d’une climatisation, il aide à réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie.

L’hiver, il ne chôme pas non plus. Il ramène la chaleur du plafond vers le bas, ce qui permet de réduire la consommation de chauffage d’environ 15 %. Autrement dit, chaque saison devient plus abordable grâce à cet appareil intelligent.

Une technologie connectée et intuitive signée Enki

Avec cette nouvelle gamme (CADIX, Tokyo Plus, Aruba Plus, Siroco Plus), Enki mise sur la simplicité d’utilisation. Pas besoin de box supplémentaire : tout passe par l’appli gratuite Enki (iOS et Android) et une connexion Wi-Fi. Du smartphone, on gère la ventilation (vitesse, mode, sens de rotation), l’éclairage (intensité et teinte), la programmation horaire… et même la commande vocale via Google Home ou Alexa. Pour les plus technophiles, il reste possible d’ajouter des scénarios intelligents et de connecter un thermomètre pour automatiser encore davantage le confort.

Côté design, on a aussi de quoi se réjouir. Le modèle CADIX, imaginé par Stéphane Pietroiusti, combine esthétique minimaliste, mécanisme breveté de pales rétractables et durabilité. Ce n’est pas tout : chaque ventilateur possède ses atouts (diamètre, silence, éclairage LED, discret ou puissant), avec des garanties allant jusqu’à 10 ans. Et surtout, ils sont disponibles dès aujourd’hui chez Leroy Merlin, à partir de 119 €.

En rendant ces équipements accessibles et programmables, Enki prouve que la maison connectée peut rimer avec économie et écologie. Tentés par le changement ? Dites-nous en commentaire : pour vous, le ventilateur de plafond connecté est-il l’avenir du confort domestique ? Partagez votre avis et vos astuces pour économiser l’énergie !