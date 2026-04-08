DataBeyond établit un nouveau record grâce à l’IA dans le tri des déchets

DataBeyond vient de franchir une étape clé dans la gestion des déchets. À Taichung, Taïwan, l’entreprise a lancé le plus grand centre de tri IA sans personnel d’Asie. Ce projet novateur redéfinit le secteur du recyclage grâce à des solutions technologiques avancées. Découvrons comment cette innovation transforme l’économie circulaire.

DataBeyond révolutionne le tri des plastiques en Asie avec l’IA

Le centre de tri de DataBeyond est pionnier en Asie. Il traite quotidiennement jusqu’à 100 tonnes de plastiques mixtes sans aucune intervention humaine. Grâce à l’intelligence artificielle, il reconnaît instantanément plus de 17 types de plastiques et de couleurs. Ce système assure un tri précis : il détecte le PET, le PP, le PE, ou encore l’ABS. Ainsi, il offre une réponse moderne aux défis du recyclage actuel.

Un centre de tri sans personnel : efficacité et écologie

Cette installation fonctionne de manière totalement automatisée. Aucun opérateur de tri n’est nécessaire. Le centre opère grâce à un système de gestion AI Agent innovant. La vitesse de tri a été multipliée par cinq, passant de 2 à 10 tonnes par heure. Cette automatisation élimine les tâches pénibles pour les humains et renforce la sécurité sur le site.

Technologie avancée : l’alliance IA et capteurs multispectraux

L’atout majeur de DataBeyond réside dans sa technologie exclusive. Elle combine une imagerie hyperspectrale à 256 bandes et l’apprentissage profond. Grâce à cette fusion, le centre transforme des déchets plastiques complexes en résines recyclées de haute qualité. Cette démarche réduit considérablement la dépendance aux plastiques issus du pétrole vierge. En parallèle, elle contribue à limiter les émissions de carbone et la pollution microplastique.

En conclusion, DataBeyond établit une nouvelle référence pour le secteur du recyclage grâce à l’intelligence artificielle. L’entreprise offre une solution concrète pour la gestion durable des plastiques. Son modèle sans personnel combine hautes performances et bien-être humain. Cette initiative marque une avancée essentielle vers une économie circulaire plus responsable et plus innovante.

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