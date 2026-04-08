Innovation XPENG : Boostez votre expérience de conduite avec la mise à jour XOS 5.8.7

XPENG, spécialiste mondial des véhicules électriques intelligents et de l’IA physique, vient d’annoncer une mise à jour attendue de son système embarqué : XOS 5.8.7 débarque sur les routes européennes ! Cette mise à jour OTA promet non seulement des fonctionnalités enrichies, mais aussi une meilleure expérience utilisateur pour les conducteurs de XEPNG G6 et G9. On fait le point sur toutes les nouveautés à ne pas manquer.

Des aides à la conduite optimisées pour plus de sérénité

Au centre des attentions de cette mise à jour, on trouve les systèmes d’assistance à la conduite revus et corrigés. Ainsi, le Régulateur Adaptatif (ACC) et le Contrôle de Centrage dans la Voie (LCC) deviennent nettement plus fluides et cohérents. Résultat : moins de freinages inutiles, une meilleure stabilité sur voie et plus de confort à chaque trajet.

XPENG marque ici sa volonté d’offrir une conduite toujours plus intuitive. Les alertes de sortie de voie gagnent aussi en pertinence. En clair, conduire une XPENG avec XOS 5.8.7, c’est profiter d’un environnement sécurisant où la voiture comprend mieux les besoins du conducteur.

Un cockpit intelligent et des apps pensées pour l’Europe

Côté vie à bord, la réactivité de l’infodivertissement s’améliore, tout comme la connectivité avec Apple CarPlay et Android Auto. La mise à jour OTA se fait plus rapidement via Wi-Fi afin de minimiser les interruptions.

Les utilisateurs européens profitent également d’améliorations sur mesure, comme la lecture ininterrompue de Disney+ et un karaoké Karafun amélioré pour les trajets chantés. Autre atout de poids : le système embarqué parle désormais dix langues européennes, dont le français, permettant d’accueillir des conducteurs du continent dans les meilleures conditions.

Recharge rapide et évolution continue

XPENG mise sur la compatibilité avec les points de recharge Tesla V3 et V4, renforçant encore son attractivité. Grâce à son architecture “software-defined”, XPENG fait vraiment le pari de l’amélioration continue. Les retours des utilisateurs, dont de nombreux Français, ont nourri cette mise à jour. Impossible donc de faire plus “personnalisé”.

La marque ne compte pas s’arrêter là. Elle prépare déjà sa prochaine génération de véhicules, dotés d’intelligences artificielles toujours plus évoluées et de nouvelles puces Turing, pour répondre aux défis de la conduite autonome à venir.

XPENG prend ainsi une longueur d’avance en proposant des véhicules qui évoluent avec leurs utilisateurs. Que pensez-vous de cette nouvelle update ? Préférez-vous les nouveautés du cockpit ou les aides à la conduite ? Partagez votre avis en commentaire et n’hésitez pas à relayer l’info auprès de votre communauté !