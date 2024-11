Clé Audi numérique : Samsung Wallet ouvre la voie à un confort inégalé

Voici une nouvelle qui fera le bonheur des possesseurs de voitures Audi et de smartphones Samsung! Désormais, les clefs de votre voiture, c’est du passé! Samsung Electronics vient d’annoncer que sa solution Samsung Wallet est compatible avec la clé numérique Audi. Le tout, pour une expérience utilisateur inégalée.

Une collaboration entre Samsung et Audi

Deux géants dans leurs secteurs respectifs, Samsung et Audi, unissent leurs forces pour proposer une commodité incomparable aux conducteurs d’Audi. Grâce à la clé numérique Samsung, avec la technologie UWB avancée, les utilisateurs peuvent désormais verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule Audi avec leur smartphone Galaxy.

« Cette collaboration avec Audi permet de faire progresser notre vision et de proposer des expériences technologiques significatives au sein de l’écosystème Galaxy » a déclaré Woncheol Chai de Samsung Electronics.

La technologie au service de la commodité

La clé numérique enregistrée dans Samsung Wallet permet non seulement de verrouiller, de déverrouiller et d’ouvrir le coffre de la voiture avec le système RKE (Remote Keyless Entry). Mais aussi, une fois à bord, les conducteurs peuvent démarrer leur véhicule sans utiliser de clé physique. Le tout, sans même sortir le smartphone de la poche! De plus, il est même possible de partager sa clé numérique à distance avec ses amis en toute sécurité.

Confidentialité et sécurité

Mais que se passe-t-il en cas de perte du smartphone? Pas de panique! Grâce à l’authentification biométrique ou par code PIN, Samsung Wallet protège votre véhicule et garantit la confidentialité et la sécurité à chaque utilisation. En cas de perte ou de vol du smartphone, il suffit de verrouiller ou supprimer leur clé à distance à l’aide de Samsung Find.

Samsung Wallet

Samsung Wallet n’est pas seulement une clé numérique pour votre véhicule. C’est un portefeuille numérique qui vous permet de rassembler en toute sécurité vos clés numériques, moyens de paiement, cartes d’identité et bien plus encore. Une interface intuitive assortie d’une sécurité de niveau défense assurée par Samsung Knox, le tout parfaitement intégré à l’écosystème Galaxy.

Conducteurs d’Audi, accueillez une nouvelle ère de liberté avec la clé numérique dans Samsung Wallet ! Votre retour d’expérience vous semble-t-il à la hauteur de cette technologie révolutionnaire? N’hésitez pas à partager vos impressions!