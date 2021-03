Jetpack Joyride 2 : Halfbrick sort une deuxième version du jeu

Sorti en 2011, Jetpack Joyride avait été aussi populaire que des jeux comme Candy Crush ou Clash of Clans grâce à un concept simple, gratuit et addictif. Le studio bien de dévoiler, 10 ans plus tard la deuxième version de son très populaire jeu mobile.

10 ans après, le renouveau d’un jeu mythique

Il est fort probable que vous ayez déjà joué à Jetpack Joyride, un des premiers jeux disponibles sur l’App Store. Il est également très populaire. En effet, le nombre de téléchargements a dépassé les 100 millions !

Halfbrick Studios vient donc de publier la suite de Jetpack Joyride avec toujours le même principe : aller le plus loin possible dans le laboratoire pour arrêter les expériences des scientifiques avant qu’il ne soit trop tard.

Barry dispose de nouveaux équipements et de nouvelles armes afin de combattre les nouveaux ennemis. En nouveauté, d’après ce que l’on peut voir dans le trailer, on retrouve des ennemis qui ne peuvent pas être évités. En effet, ce sont des sortes de boss et il sera nécessaire leur tirer dessus en utilisant différentes armes.

Le trailer du deuxième opus du célèbre jeu mobile

Déjà disponible au Canada

Cette nouvelle version propose bien évidemment de nouvelles mécaniques induites par ces changements, ainsi qu’un nouveau moteur graphique qui tranche avec celui du premier opus. Le studio de développement Halfbrick propose des graphismes HD et animations plus détaillées. Bien sûr, Jetpack Joyride 2 est gratuit mais avec des achats in-app de 3 à 140$, une manière efficace pour les développeurs de se rémunérer. Reste à voir si l’engouement sera aussi fort comme ce fut le cas il y a dix ans.

Pour l’instant, Jetpack Joyride 2 n’est disponible au téléchargement que dans quelques régions, dont le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le studio de développement n’a pas encore communiqué sur une date de sortie dans les autres pays, mais ça ne devrait pas tarder.

