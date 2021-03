TikTok revoit la modération de son réseau social pour lutter contre le harcèlement

TikTok touche aujourd’hui de plus en plus de monde, et principalement des jeunes. Afin de lutter contre le harcèlement, l’entreprise vient ainsi d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités visant à réguler les commentaires publiés sur son réseau social.

Dans un communiqué de presse, TikTok vient d’annoncer l’arrivée de « nouveaux outils pour promouvoir la gentillesse ». Le réseau social annonce ainsi vouloir « proposer un environnement positif où chacun s’entraide et pousse les autres vers le haut ».

Dans un premier temps, le réseau social spécialisé dans la vidéo courte explique que sa plateforme va désormais permettre aux utilisateurs de filtrer tous les commentaires. Si la fonctionnalité est activée par un créateur de contenu, les commentaires affichés en dessous de sa vidéo seront uniquement ceux qu’il a au préalable approuvés. TikTok explique ainsi que « cette fonctionnalité s’ajoute à notre collection de contrôle des commentaires qui permet de filtrer les spams ainsi que des mots spécifiques ».

Cependant, la plateforme ne s’arrête pas en si bon chemin. Pour éviter le harcèlement, TikTok a aussi annoncé qu’un message pop-up s’affichera lorsqu’un utilisateur s’apprête à publier un commentaire inapproprié allant à l’encontre des règles du réseau social. L’utilisateur aura ainsi le choix de quand même poster son commentaire ou bien de l’éditer. Une fonctionnalité qui vient d’ailleurs d’être récemment ajoutée sur Twitter.

Pour finir, TikTok annonce un nouveau partenariat avec le Cyberbullying Research Center (CRC). Nous pouvons ainsi lire à travers le billet de blog du réseau social « Nous allons travailler avec le CRC afin de mieux comprendre le harcèlement sur et en dehors de TikTok, de trouver de meilleurs moyens de soutenir nos utilisateurs et développer des initiatives pour que notre plateforme reste accueillante ».

Ces trois bonnes nouvelles semblent donc aller de l’avant afin de permettre un espace plus respectueux sur la plateforme.