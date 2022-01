Samsung HW-S800B : une barre de son ultra-compact avec Dolby Atmos

Après avoir présenté son écran incurvé à positionner horizontalement ou verticalement, Samsung est venu présenter, une large gamme d’enceintes pour votre téléviseur. Parmi elles, la Samsung HW-S800B aux dimensions minimalistes.

Samsung HW-S800B existe dans différents coloris, en changeant la coque extérieure

La barre de son, la Samsung HW-S800B, est particulièrement fine avec 3,6 cm de profondeur et 3,8 cm de hauteur. Rien de plus facile que de l’intégrer dans votre salon avec de telles proportions. Cette barre est également compatible Q-Symphony, un système vous permettant d’y jumeler des satellites et un caisson de basses, le tout via Wi-Fi.

Pour résumer, cette technologie vous permet de synchroniser votre télévision avec vos haut-parleurs (le tout sans fil). Ainsi, vous profitez d’une meilleure expérience sonore. De plus, vous bénéficiez de la technologie SpaceFit Sound. Elle analyse l’environnement de la pièce et étalonne automatiquement le son du téléviseur de façon optimale.

La Samsung HW-S800B possède donc plusieurs haut-parleurs, dont deux (dans les extrémités de la barre) qui sont orientés vers le plafond. Ils permettent de donner des effets de plafond avec la réverbération de ce dernier. Au total, il y a 6 haut-parleurs dans cette barre de son très compacte. Elle est livrée avec un subwoofer compact séparé qui utilise la technologie Q-Symphony. Vous pourrez donc vous passer de câbles entre les deux.

Il y a aussi des nouveautés côté audio avec des barres de son conçues avec l’aide d’Harman Kardon. Le Samsung HW-Q950B, par exemple, est de type 11.1.4. Il est livré avec un subwoofer et deux haut-parleurs satellites sans fil pour un son surround. Il succède au modèle HW-Q950A et dispose de haut-parleurs orientés vers le haut lui aussi. C’est la meilleure démo audio de Samsung, mais c’est aussi le produit le plus cher aux alentours de 1500€.